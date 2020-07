Se confirma cambio en el Cali: se va Eduardo Niño y llega Jorge Rayo

Eduardo Niño aceptó la propuesta que le hizo Jorge Luis Pinto para que lo acompañe en el cuerpo técnico de la Selección de Emiratos Árabes Unidos y el próximo jueves presentará su carta de renuncia al cargo de entrenador de arqueros del Deportivo Cali.





Niño se encuentra vinculado a la institución desde 2009, cuando el entrenador del equipo profesional era el bogotano José Eugenio ‘Cheché’ Hernández, pero la oferta económica que le hizo la Federación de Fútbol de ese país es irrechazable.



Por lo tanto, como estaba previsto, el cerriteño y ex guardameta azucarero Jorge Rayo será quien lo reemplace en esa función, luego de trabajar con los juveniles.



Así lo confirmó este martes el técnico uruguayo Alfredo Arias en rueda de prensa, quien dio su visto bueno para el ascenso de Rayo: “Nosotros vinimos a Deportivo Cali sin entrenador de arqueros porque el entrenador ya existía en la institución, es un cargo institucional, a mí me plantearon el panorama y me preguntaron si estaba de acuerdo y dije que sí estamos de acuerdo en que asuma Jorge Rayo. Ya hablamos con él vía telefónica, todavía no lo hemos podido hacer personalmente porque el protocolo no lo permite”.



Sobre Rayo agregó que “apenas esté habilitado y que tenga aprobado todos los papales se hará cargo de los entrenamientos, ojalá sea antes de que Eduardo se vaya, si no es sí, mientras tanto tendremos que hacer un poco más de trabajo y obviamente los arqueros establecerán los ejercicios para esos días”.



Sobre las sensaciones del regreso a entrenamientos individuales, señaló que “ha sido diferente, porque fueron muchos días no solo sin ir a entrenar sino sin salir de la casa para jugar al fútbol. Para mí volver a la cancha también fue una alegría bárbara. Estamos guardando el protocolo, cumpliendo con todas las normas, eso nos ha limitado un poco en cuanto a los trabajos, pero en esta etapa y modalidad de entrenamientos quien ha sido la voz cantante y ha programado todo es mi PF, Ignacio Berriel, lo ha hecho estupendamente”.



Cali, listo para dar otro paso



Acerca de los 50 casos positivos en las pruebas moleculares en el país y si eso podría retrasar el inicio del campeonato, adujo que “me preocuparía que se tomara una decisión de parar cuando está comprobado que es una franja de edad que el virus da positivo; vamos a hacer el análisis, el virus está, pero es asintomático, no sea que no presenta signos graves de ninguna especie, y además, al ser apartado, como prevé el protocolo, inmediatamente se aísla ese problema; y en el transcurso de los siguientes controles está cubierta esa parte de poder ir en esos dos meses dejando a los planteles en condiciones de competir. Una vez que estemos todos sanos, va a pasar como en Europa, la competencia se va prácticamente a normalizar, porque se va a realizar entre personas sanas. No me preocupa que haya positivos, en un país donde vemos que la curva no ha bajado, el fútbol no podía ser ajeno a eso, lo sabíamos todos y lo que sabemos ahora es que son asintomáticos, es decir que prácticamente no se dieron cuenta que lo tenían, porque son jóvenes y sanos, porque tienen una reserva de salud que hace que ese virus no los enferme como hace como una persona normal”.



También se le consultó si el Cali y Nacional tendrían una ventaja sobre el resto de equipos del fútbol colombiano por haber iniciado primeros sus prácticas: “No creo que nos ponga en ventaja, porque el tiempo va a dar para que todos hagamos las mismas cosas, con diferentes ideas, con diferentes modalidades, porque cada cuerpo técnico va a establecer qué va a hacer, en un tiempo tan amplio nos va a dar para que todos lleguemos a un mismo lugar. Lo que sí es favorable para nosotros es haber vuelto, sin sacar ventaja a otros, inmediatamente pudiéramos volver a empezar. En el tiempo vamos a poder todos volver a la meta para salir todos igual, porque son muchos días, nadie le saca ventaja a otro por empezar 4 días antes”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces