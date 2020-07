¿Quién castiga peor? James colecciona ácidas críticas en Real Madrid

Parece que hacen fila para tomar el bate... Es como si todos quisieran asestar el golpe final a la imagen de James Rodríguez en Real Madrid.

Los críticos se ensañan por estos días colombianos, y aunque a veces no les falta razón, han pasado los límites una y otra vez.



Hubo un mexicano que lo acusó de abandonar el barco de Real Madrid "como las ratas"... Curiosa práctica esa de saltar cuando mejor está la fiesta adentro, con un título al alcance de la mano y otro, en Europa, aun por decidirse, ¿no? Pero de ese calibre son los comentarios.



Y no es el único. El colombiano pasó de los elogios de una autoridad total como Jorge Valdano, a un decepcionante: "Siento que fracasé con James... Confiaba mucho en la clase y en la categoría de este jugador.... Cuando un jugador de categoría, cada año que pasa, da menos prestaciones que el anterior, es el propio jugador quién debe preguntarse qué pasa. Eso no lo puede contestar Zidane, es el jugador. Algo ocurre y es el jugador quien tiene que saberlo”.



En las últimas horas hubo hasta quien habló hasta de su salario: "El Partidazo de Cope', Juanma Castaño, fue directo con su comentario: “Real Madrid no le debería pagar más a James Rodríguez después de pedir no ir convocado por no sentirse importante y borrarse de las últimas jornadas”, dijo.



En ese mismo sentido opinaron hasta en Colombia: "tiene que haber un escarnio público. Eso que se hace o no se hace en una institución de ese tamaño servirá de ejemplo... Y que el señor James Rodríguez se niegue a jugar que porque no está de acuerdo con las decisiones del técnico, cuando uno supone que en estas instituciones, o en cualquier otra con principios coherentes y coordenados, hay una jerarquía vertical. Hay presidente, técnico y un montón de gente que está debajo, por figura que sea. Y que la payasada siga...", dijo el periodista Carlos Antonio Vélez.

Y no se vayan, que se pone mejor. En las últimas horas el colombiano el dio a la prensa de Barcelona una razón de lujo para atacar al Real Madrid.



“La actitud del colombiano está provocando la ira de la afición madridista. Entienden que su situación es difícil, pero no que se niegue a ser convocado por Zidane cuando cobra nada menos que 7,75 millones netos por temporada. A esto se añade que quiera irse al Atlético de Madrid y seguir los pasos de Llorente, que pasó de ser invisible para Zidane a ser un recurso imprescindible de Simeone.” señaló el diario Sport.



Pero vestirse de rojiblanco, según el diario, no será tan fácil: “el Madrid quiere vetar que acabe en el equipo vecino como destino del colombiano, y mucho menos gratis tras el lamentable colofón que está poniendo a su última etapa de blanco”.



Fernando Morientes, otro símbolo 'merengue', lo quiere sí, pero lejos del club: "Tiene un gran talento y es un jugador especial pero no encaja en el sistema táctico del Real Madrid. Estoy seguro de que puede tener éxito en cualquier otro equipo", dijo el ex delantero a La Liga TV.



Se suman todos a otras declaraciones previas a la pandemia, como la del estadígrado MísterChip, que antes de la suspensión ya lo veía borrado: "Ya entendemos como algo normal que James se quede fuera de la convocatoria en un clásico. Hace 6 seis años el Real Madrid pagó 75 millones por él tras ser una de las estrellas de la Copa del Mundo. Hoy es un “cualquiera” y pelea por entrar en las convocatorias como gran objetivo".

Hay una verdad inapelable y es que al pedirle a Zidane que no lo convocara contra Athletic de Bilbao, incluso aunque hubiera sido un ejercicio de honestidad que apelara a la sensibilidad de su entrenador, se expuso el propio James a la implacable crítica que hoy, como queda en evidencia, lo quiere lejos del Real Madrid.



Es una pena que él lo anticipó cuando contó que hace un año no le permitieron salir. Ya perdió el cariño de quienes lo defendían, ahora, inevitablemente, ha empezado a perder el respeto. Es lo que pasa cuando el único camino posible es el divorcio. James lo sabe y se supone que lo asume, dadas sus últimas decisiones. Ahora todos se sienten con derecho a juzgarlo. Tal vez el primero que deba hacerlo, privada y honestamente, sea él mismo.