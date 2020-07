Lapidarios con James en España: 'Real Madrid no le debería pagar más'

No habrá indulgencias esta vez. Ha quedado claro tras la decisión del propio James Rodríguez de bajarse del tren del Real Madrid, que enfila directo hacia el título de LaLiga.

La cuenta de cobro se seguirá pagando, tras la solicitud que hiciera el jugador a su entrenador, ZInedine Zidane, de no ser tenido en cuenta desde el partido contra Athletic de Bilbao. Si pensabe solo en ese juego se equivocó, pues ya son tres convocatorias seguidas borrado.



Precisamente esa actitud es la que le critican con dureza en España, donde cuestionan en el profesionalismo de un jugador que abandona, en un momento crítico para su equipo.



En el programa radial 'El Partidazo de Cope', Juanma Castaño, fue directo con su comentario: “Real Madrid no le debería pagar más a James Rodríguez después de pedir no ir convocado por no sentirse importante y borrarse de las últimas jornadas”, dijo.



Miguel Díaz, otro de los comentaristas que cubre la actualdidad del Real Madrid, complentó: "Si el Real Madrid gana LaLiga, a ver con qué cara se presenta James a las celebraciones del título".



Ya en México un periodista también lo señalaba y decía que había abandonado "como las ratas", mientras Jorge Valdano, uno de los admiradores de su talento, simplemente se cansó: "He fracasado con James", dijo recientemente.



De esta manera, de todas las esquinas viene comentarios negativos sobre el colombiano, quien efectivamente es uno menos en los planes de Real Madrid, que sigue esperando una buena oferta por sus servicios para zanjar el asunto de una buena vez.