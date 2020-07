Top 5: James Rodríguez y otras peleas ganadas de Zidane en Real Madrid

Zinedine Zidane está a pocos partidos de ser campeón de la Liga de España, luego de superar al Barcelona, que lideraba antes de la pandemia, y ahora le sacó una importante ventaja. Sería el undécimo título como entrenador merengue, que lo dejaría más cerca del técnico más laureado en la historia blanca: Miguel Muñoz, con 14 coronas.



Más allá de sus cifras, de su estilo de juego y de la manera de potenciar jugadores, ‘Zizou’ también ha recibido muchas críticas por sus decisiones, por dejar de lado a algunos jugadores y por su manera de esquivar cuando se le pregunta por las medidas que ha tomado en el plantel.



La manera como tiene en el olvido a James Rodríguez, la falta de oportunidades que le ha dado al colombiano, ha sido una de las polémicas de la temporada. Sin embargo, el tiempo parece darle la razón a Zidane; pero esa es apenas una de las peleas ganadas por el francés en su gestión.



En FUTBOLRED recordamos cuáles han sido los aciertos del DT, a pesar de ser cuestionadas por la prensa y la afición:



1- Sostener a Courtois. Zidane decidió que, a pesar de que Keylor Navas había tenido grandes campañas, su arquero en su segundo ciclo iba a ser Thibaut Courtois; el belga tuvo algunas dificultades para afianzarse, pero ahora es indiscutido y tuvo una de las rachas más largas de la historia con su portería invicta. Al costarricense lo vendieron al PSG, pero no hace falta gracias a ‘Zizou’.



2- No fichar un ‘9’ goleador. Siempre que se abre el mercado, suenan delanteros para reforzar el ataque merengue; pero Zidane dijo no y respaldó a Karim Benzema. Su compatriota no le ha fallado y está peleando con Lionel Messi el título de ‘pichichi’, además de ser un jugador que abre espacios, juega en sociedad y se hace importante más allá de su capacidad goleadora.



3- El discutido James. Que no le dio las oportunidades suficientes, que la cuestión es personal…Muchas cosas se han dicho de la relación con el colombiano, pero el volante no se ha hecho extrañar y se doblegó mentalmente hasta el punto de pedir no ser convocado para los juegos de final de temporada.



4- Borró al fichaje más caro de la historia. Por Gareth Bale se pagaron más de 100 millones de euros, pero la actitud del galés lo tiene relegado. Zidane no insiste en potenciar al jugador, pues no le ve voluntad de estar en el once inicial. Y a Bale lo lleva al banco de suplentes, a diferencia de James, para proteger al grupo y no provocar más comentarios negativos.



5- No usó a Jovic. A pesar de que autorizó su fichaje y fue criticado por aceptarlo en su equipo. El serbio tampoco ha dado la talla, pero Zidane no le ha bajado el dedo, pues simplemente le está dando tiempo de adaptación y explotando a su delantero de confianza: Benzema.