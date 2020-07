'Merece escarnio público, James se niega a jugar e igual cobra': Vélez

James Rodríguez recibe críticas desde España y desde Colombia, su país natal. El jugador de la Seleccion Colombia y del Real Madrid no tiene un buen momento deportivo y, según Zinedine Zidane, habría pedido quedar fuera de convocatoria para buscar una salida del club y poder tener minutos en otro equipo.



Esta vez, Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, lanzó con todo por la actitud del atacante de la Tricolor y comparó su accionar con Gareth Bale, tratando de irrespeto a la historia del club merengue.

“Es inadmisible que, en el Real Madrid, jugadores como (Gareth) Bale y como James hagan lo que hacen y no reciban ningún tipo de castigo. En una institución organizada, con principios, con encuadre y respeto; bandera, escudo e historia, un jugador como Bale que haga las payasadas que hace... El otro (James) se niega a jugar e igual cobra y no pasa nada", empezó diciendo en ‘Win Sports'.

“Es inadmisible que, en el Real Madrid, jugadores como Bale y James hagan lo que hacen y no reciban ningún tipo de castigo”, @velezfutbol#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/1gGMmUr7oH — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) July 14, 2020

Por otro lado, mencionó que aunque haya castigos o palabras de puertas para adentro en el club, debería haber un escarnio público para que sirva de ejemplo.



“Internamete va a pasar algo... Pero no, tiene que haber un escarnio público. Eso que se hace o no se hace en una institución de ese tamaño servirá de ejemplo, un espejo en el que todo el mundo se mira. No tiene razón de ser, no se compadece con la historia y grandeza de ese club. Vieron las imágenes del señor Bale. Y que el señor James Rodríguez se niegue a jugar que porque no está de acuerdo con las decisiones del técnico, cuando uno supone que en estas instituciones, o en cualquier otra con principios coherentes y coordenados, hay una jerarquía vertical. Hay presidente, técnico y un montón de gente que está debajo, por figura que sea. Y que la payasada siga...", finalizó.