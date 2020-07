Duda sobre Cruz Real: 'Si uno hace esa campaña nunca lo trae América'

Jaime de la Pava es el segundo entrenador con más títulos en la historia del América. Muy joven, y con un grupo en el que descollaron varios juveniles, consiguió tres estrellas de Liga con la institución en 2000, 2001 y 2002, así como la Copa Merconorte 1999. También el ascenso con Cortuluá en 2015 y los títulos de Primera C con la Escuela Sarmiento Lora en 1997 y el mismo América en 1998.





El hoy director técnico de Cortuluá llamó la atención después de conocer la presentación del argentino Juan Cruz Real como nuevo timonel rojo, sobre todo por las cifras negativas que lo anteceden, dejando claro que los colombianos no tienen las mismas posibilidades.



De la Pava dijo en La Sensacional Estéreo unas palabras que llamaron la atención, con una terminología muy caleña: “Espero que a Juan Cruz Real le vaya bien en América. Pero si esa campaña la hace un DT colombiano no lo convocan ni para venir a la 6 con 20 a comerse un cholao”.

Sobre las escasas oportunidades que el equipo les ha dado a los técnicos colombianos, explicó en FUTBOLRED que “Podríamos hablar dos horas sobre ese tema, aquí hay muchos argumentos, es una respuesta que deben dar los dirigentes dueños de los equipos”.



Añadió que “no estoy en contra del tipo (Juan Cruz Real), ustedes me conocen, soy muy respetuoso de los colegas y he sido transparente. Lo que pasa es que si esa misma campaña la hubiera hecho uno en Petrolera y Jaguares, nunca nos hubieran traído a América, antes nos lo sacan en cara”.



De igual forma, puso sobre la mesa todo lo que ha hecho en el fútbol: “Con la trayectoria que tiene uno, a mí nunca me gusta hablar de mis logros, pero las cosas hay que decirlas. A mí nunca me han regalado las cosas, porque la gente dice los tres títulos de América, pero yo tengo más campeonatos. Uno se queda callado por respeto, pero ya estas cosas hay que defenderlas con argumentos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces