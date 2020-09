¿Alerta en Millonarios? ¿Hay dudas en la renovación de una figura?

Millonarios se prepara para volver a competencia en la Liga, pues este sábado ya tendrá su primer partido contra el Deportivo Cali, un encuentro que está pendiente de la fecha 6 de la Liga.

Los próximos tres meses, el plantel azul, como los demás clubes del fútbol colombiano, tendrán una seguidilla de partidos, ya se que clasifiquen o no a la lucha por el título de la Liga.

Además de la competencia de la Liga, Millonarios está a la espera de su rival para el partido de la Copa Suramericana, pero este no se conocerás hasta que se acabe la fase de grupos de la Copa Libertadores y se haga el sorteo que define los cruces.

Pero estos meses finales también serán de tensión en Millonarios. Los directivos azules deberán encaminar varias situaciones deportivas y una de ellas es la continuidad de Jhon Duque, quien tiene contrato hasta diciembre de este 2020.

Duque en el anuncio de su renovación en 2018. Foto: Tomada de Twiitter: @MillosFCoficial

En rueda de prensa, el jugador habló sobre su presente, pero no dio luces sobre las posibilidades o acercamientos de la renovación.

“En este momento no me veo en otro equipo, estoy muy ilusionado, muy contento. Estoy contento por el trato de los hinchas, del club. Mi cabeza está en Millonarios, mi presente y mi visión del futuro. A largo plazo no puedo hablar, pero espero llevar un buen semestre", dijo al ser preguntado sobre su renovación.

Aunque en Millonarios han señalado que la actualidad económica es muy difícil, sí se espera que haya una renovación del capitán, que con 26 años es un jugador que aún le puede aportar mucho al presente y en el futuro con una venta al fútbol internacional.