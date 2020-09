Las palabras de Jhon Duque sobre las protestas y disturbios en Bogotá

Luego de una noche caótica en Bogotá por las manifestaciones de las personas tras la muerte de Javier Ordoñez, quien falleció tras un procedimiento policial en el que hay una evidente fuerza desmedida, hay muchas voces de reflexión.



Una de ellas fue de Jhon Duque, a quien le preguntaron en la rueda de prensa anterior al partido contra el Cali por el silencio del gremio de futbolistas, uno de los más escuchados en el país, frente a estos hechos, pues son pocos los que se han manifestado públicamente. Esto teniendo como referencia a las protestas que hacen los deportistas de varios deportes en Estados Unidos, por ejemplo.

El capitán de Millonarios respondió así:



“No es que cueste apoyar sino que hay falta de unidad en algunos casos. Nosotros veníamos hablando de lo que pasó en Colombia y en Bogotá en la noche de ayer, pero hay cosas muy claras y es que el ser humano se ha acostumbrado a juzgar, a emprender justicia por mano propia y eso tampoco es lo correcto. Hay personas que se equivocan, como lo hacemos todos a diario, hay veces que no hacemos lo que está correcto, pero no somos quien para juzgar a la personas que lo hacen”, dijo.



A renglón seguido complemento: “Hay muchos actos que deben ser condenados, pero no se debe generalizar una situación en la que incurre una personas, un individuo, y decir que todas las personas del gremio hacen lo mismo”.



Finalmente mandó un mensaje: “Esta es una bonita oportunidad para decirle al país que rechazo cualquier acto de violencia en general, sino que debemos unirnos y ser uno solo. No son policías y ciudadanos, no somos blancos y no somos negros, sino que somos uno solo, todos merecemos respeto”.