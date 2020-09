¿Dardo de James?: 'Si tienes talento puedes jugar hasta en otro mundo'

James Rodríguez asistió este jueves a su primera rueda de prensa como jugador del Everton. Se le vio optimista pero aterrizado, consciente de que viene un proceso de adaptación antes del debut oficial, pero cien por ciento enfocado en recuperar el brillo de su exitosa carrera.

"El equipo tiene mucha calidad y jugadores con buena técnica. Hay futuro para lo que el club quiere. Espero que pueda ayudar a conseguir grandes cosas", comenzó diciendo el colombiano.



Los títulos, que se extrañan en su nuevo equipo, son el objetivo: "¿Por qué no? Es un club con historia. Veo cosas que me hacen pensar que es posible, es un club serio, queremos ganar cosas importantes".



Como cuando dijo, vestido con los colores de la Selección Colombia, que él jugaba aquí "hasta cojo", así de motivado fue para hacer un comentario que pudo ser un dardo a quienes no le han tenido confianza suficiente: "Si tienes talento puede jugar en cualquier liga, incluso en otro mundo. Espero estar bien para jugar cuando antes", dijo, sin subestimar la adaptación necesaria para acomodarse en esta nueva liga: "Sé que la Premier League es dura y fuerte, espero poder adaptarme rápidamente".



La gran expectativa que ha generado su llegada la ha tomado como motivación: "Para mí la expectativa es linda, son muy fans, tienen mucha pasión y eso es bueno. Los que estamos acá tendremos que dar todo. Me siento feliz, he visto el cariño, que están felices de que yo esté acá y espero dar todo lo que pueda para que ellos estén felices"





James entiende su impacto mediático, sabe que lo vieron en Nueva York, en Bogotá, en Miami vestido de azul, pero afirma que eso no lo distrae de sus objetivos: ""Es buena la atención para el club, para mí también, pero no le doy bola a eso, yo solo quiero jugar fútbol, mi foco está en otras cosas, entrenar día a día, no me fijo mucho en lo que pasa fuera. Como dije, mi foco esta aquí y todo lo que quiero lograr acá".



La influencia de Carlo Ancelotti, nuevamente, fue definitiva para su fichaje, tal como explicó el zurdo: "Quería estar otra vez con él, en 2014 tuve un año top con él y tuvimos siempre buen 'feeling'. Estamos ahora en un club bueno, con historia, busco jugar y estar aquí con él es una buena chance, hacer cosas buenas juntos para darles triunfos al club".

🗣️ @jamesdrodriguez: "Los hinchas del Everton son muy fanáticos. Eso es muy bueno. Me siento feliz de recibir todo este cariño y espero poder darlo todo para hacerlos felices a ellos" #AlóJames 🇨🇴



Sigue la conferencia 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 👇https://t.co/t2z09pPATu — Everton (@EvertonESP) September 10, 2020



Precisamente el italiano es optimista sobre la adaptación de su fichaje estelar: "Es un jugador fantástico, un gran profesional. Espero que pueda jugar pronto, que se adapte y que muestre la gran calidad y el talento que tiene", concluyó.