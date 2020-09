¿Mal pálpito? Posición de Everton no mejoraría ni con James de azul

Empieza este 12 de septiembre una nueva temporada de la Premier League, que apenas dio tiempo para algo de descanso y tiene abiertos mucho frentes todavía en materia de transferencias.

Y aun así el portal FourFourTwo se ha animado a hacer una proyección sobre lo que cree que pasará en este agitado 2020/2021, que según sus cálculos tendría nuevo rey en junio próximo.



En la parte alta de la tabla, asegura el medio que Liverpool no logrará defender de la corona y que, tal como ocurrió en 2019, no tendría manera de seguirle el ritmo al Manchester City. Dice el medio que Guardiola se aseguró en defensa con Ake y en ataque con Ferran Torres y eso le ayudará a sacudirse de Klopp, quien solo ha incorporado a Tsmikas y sigue a la espera de Thiago Alcántara.



Para el portal, el tercero en discordia será el Manchester United, con una maquinaria ya con rodaje y la llegada de Van de Beek. Cree que superará al super reforzado Chelsea, que sería cuarto, y al Arsenal que sería quinto, un puesto por encima del Tottenham de Mourinho.



¿Y el Everton de James?



Dice Four Four Two que Everton, que terminó en el puesto 12 en 2019/2020, apenas mejoraría dos posiciones y terminaría en el puesto 10, lejos de posiciones europeas.



"Todo lo que los Toffees son capaces de lograr esta temporada es una incógnita, por lo que no es sorprendente que nuestros escritores los hayan metido en el medio", afirma.



Eso sí, no descartan el prestigio del DT: "Carlo Ancelotti sigue siendo uno de los mejores entrenadores del mundo y, con la incorporación de James Rodríguez, el italiano se reencontrará con uno de sus jugadores estrella de su paso por el Real Madrid. El jefe tres veces ganador de la Liga de Campeones no puede ser descartado", dice.



Aunque, en realidad, no es que sean muy optimistas: "¿un susto al descenso u oscuridad en la mitad de la tabla? No podemos esperar a averiguarlo".