‘Si Millos me llama, en media hora estoy en Bogotá’: ¿lo escucharán?

Juan Guillermo 'Carachito' Domínguez aseguró que su deseo es "volver a Millonarios", durante una entrevista con Efe a propósito del aniversario 74 del club bogotano, donde fue campeón de Liga y Superliga.



El jugador de 33 años aseguró que aún tiene "muchas ganas y mucho fútbol" para poder rendir en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), recordó la estrella número 15 que logró con Millonarios, destacó el impacto de Miguel Ángel Russo y envió un mensaje de que "si algún equipo está interesado" en sus servicios, tiene "la facilidad de llegar a algún acuerdo y jugar".



Compartiendo en familia por la cuarentena, Domínguez celebró el protocolo sanitario que permite el regreso del fútbol y espera que facilite su llegada a un equipo profesional.

"Por mí, hubiera empezado antes, pero hay que acatar las órdenes, cuidarnos bastante y a nuestras familias. Obviamente los que ya tienen sus contratos ya estarán entrenando y los demás esperando la oportunidad". 'El Carachito', como se le apoda, debutó en el fútbol profesional con el Deportivo Cali y fue campeón de Liga con Millonarios, equipos de los que se proclama "hincha" y a los cuales le encantaría volver.



"Yo te voy a decir algo que no he dicho mucho, por estos equipos (Cali y Millonarios) no es por el dinero, es por jugar, por vestir esa camiseta, por volver a sentir el hincha. En cualquier momento que me digan 'Juan, venga para acá, tenemos estos contratos' yo voy a decir que sí", aseguró.



Sin embargo, vestido con la camiseta de Millonarios durante la videoconferencia, comentó en el marco del 74º aniversario de fundación del equipo que si los directivos lo llaman, aceptaría la oferta sin pensarlo. "Si me llaman: 'Juan, ¿querés venir?', en media hora estoy en Bogotá, me voy en una moto, en lo que sea".



Domínguez, quien se define como "polivalente", se ha destacado como lateral izquierdo y volante, aunque confiesa que la banda izquierda es su posición favorita y que su deseo de encontrar pronto un equipo radica en su "buen estado físico".

La ansiada estrella 15 Domínguez volvió a Millonarios en el 2016 "para ser campeón", pues en el 2017 se coronó con la estrella número 15 del club embajador ante el rival de patio, Independiente Santa Fe, y en el 2018 de una Superliga ante otro clásico rival, Atlético Nacional, ambos en condición de visitante.



El lateral recordó con especial cariño el campeonato de liga, no solo por ser el día de su cumpleaños (17 de diciembre), sino por las condiciones en las que se desarrolló el partido, enmarcadas por un gol desde media distancia de Henry Rojas que evitó que llegaran a los penaltis, a pocos minutos del final.



"Fue el día ideal porque era mi cumpleaños, la final del fútbol colombiano con Millonarios, ante el rival de toda la vida. Lo único que les dije a los muchachos fue 'si me quieren dar un regalo, ayúdenme a ganar el título', todos dijeron 'hoy le damos el regalo a Juan', le agradezco a todos. En ese equipo nos juntamos para ganar", recordó.



Domínguez contó la anécdota con Miguel Ángel Russo, cuando fue sustituido cerca del final del partido. "Me quería morir. El profe Miguel nos dice a mí y a Macalister Silva que nos saca para meter jugadores altos, porque la pelota arriba era el fuerte de Santa Fe", inició el relato.



"Juan, esto es estrategia, necesitamos ganar, de pronto nos meten pelotas arriba", aseguró Russo. Continuó 'el Caracho': “Nos metieron el gol del 2-1 (global 2-2) y nos íbamos a penaltis. El profe me mira y yo le digo con la mirada 'pero profe qué estás haciendo'. Cuando a la segunda Rojas saca el gol del empate... fue una locura, explotamos, no sabíamos qué hacer. Si le preguntas a él (Rojas) te dice que de 10 que pega solo mete esa”.



El ‘padre’ Russo 'Carachito' jugó en equipos como Junior, Real Cartagena y Alianza Petrolera, mientras que en el exterior formó parte de los argentinos de Independiente y Newell’s, Colo Colo en Chile, bajo el mando de entrenadores como Gerardo ‘Tata’ Martino, con quien fue “increíble trabajar” y de los que “más aprendió”.



Sin embargo, el argentino Russo, a quien muchos consideran “como un padre”, fue un entrenador que “llenó a toda la plantilla con su parte humana”, relación que pasó de lo futbolístico a lo personal por el cáncer de próstata que sufrió el entrenador. “Con su tema de salud el hincha de Millonarios y sobre todo los periodistas se portaron muy bien. Eso es algo que Russo agradece mucho”, reconoció.



Con el estado de salud de Russo, la burbuja mediática se rodeó entorno al equipo, pues iniciaba un proceso en el que el técnico no estaría al frente, por lo menos físicamente. A raíz de esto, los jugadores asumieron “la responsabilidad” de sacar el campeonato y la temporada adelante.



“Russo es un técnico ganador, que le gusta sí o sí ir al frente. Nosotros asumimos la responsabilidad de darle una alegría y pudimos darle también la Superliga ante Nacional”. En cuanto a Alberto Gamero, actual entrenador de Millonarios, 'Caracho' afirmó que no ha tenido contacto alguno, aunque confesó “sería genial poder compartir con él en Millonarios”.



Cali y Millos, corazón dividido Es inevitable preguntar a Domínguez, con indumentaria azul puesta y medalla en mano durante el encuentro con Efe, sobre su sentimiento hacia la afición capitalina y verdiblanca.



“El calor de la gente en Millos me dio mucha alegría y fortaleza. Para mí es muy importante el hincha de Millos porque lo tengo tatuado, lo tengo guardado en mi corazón. Soy hincha del Deportivo Cali pero de Millonarios también soy hincha, porque me hizo volver a arrancar y soñar”.



Agregó además que desea volver a firmar un contrato que le permita estar cerca de los aficionados desde el campo de juego, especialmente del Estadio Palmaseca con el Deportivo Cali o del Nemesio Camacho ‘El Campín’ con Millonarios.