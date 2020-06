Ancelotti esperó a Mina pero no lo logró: Mina se perderá el clásico

A pesar del esfuerzo, no hubo tiempo suficiente y Yerry Mina, en definitiva, se eprderá el cla´sico Everton vs Liverpool, en el regreso de ambos equipos a la Premier League.

El colombiano sufrió una rotura parcial en su músculo cuádruple izquierdo y aunque el técnico Carlo Ancelotti lo esperó hasta último momento, no podrá estar disponible. De hecho, se espera que se tome un par de semanas más y esté listo a finales de junio o comienzos de julio.



El esperado chequeo médico de este miércoles no arrojó el resultado esperado y tuvo que ser convocado a última hora el juvenil Jarrad Branthwaite, aunque los zaguero centrales Michael Keane y Mason Holgate.



La baja de Mina no es la única que enfrentará el Everton, que también cuenta con Delph, Gbamin y Theo Walcott en la enfermería.



"Tenemos que hacer un juego perfecto que muestre carácter, sacrificio y personalidad", pidió Ancelotti, quien tiene la presión de recuperar ventaja en la tabla para soñar con puestos europeos, pero en el corto plazo necesita sumar para evitar que este domingo (1:00 p.m.) el rival de patio no se corone campeón en Goodison Park.