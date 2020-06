Fútbol y más fútbol: colombianos que jugarán este fin de semana

Más y más competencias reanudan el fútbol en Europa y ya son varios los colombianos en este continente que tienen actividad.



Este fin de semana se unen más futbolistas del país a retomar sus actividades. En FUTBOLRED hacemos un resumen para que conozca los partidos y horarios de los jugadores este fin de semana.

Viernes 19 de junio:



Carlos Bacca

Granada vs. Villarreal

Liga de España

12:30 p.m.



Juan Camilo Hernández

Mallorca vs. Leganés

Liga de España

12:30 p.m.



Johan Mojica

Elche vs. Girona

Segunda División España

12:30 p.m.



Dávinson Sánchez

Tottenham vs. Manchester United

2:45 p.m.

Premier League



20 de junio



Jhon Córdoba

Colonia vs. Frankfurt

Bundesliga

8:30 a.m.



José Izquierdo y Steven Alzate

Brighton vs. Arsenal

Premier League

9:00 a.m.



Luis Suárez

Real Zaragoza vs. Almería

Segunda Divisón España

12:30 p.m.



Jefferson Lerma

Bournemouth vs. Crystal Palace

Premier League

1:45 p.m.



Santiago Arias

Atlético de Madrid vs. Real Valladolid

Liga de España

3:00 p.m.



21 de junio



Jeison Murillo

Celta de Vigo vs. Alavés

Liga de España

7:00 a.m.



Duvan Zapata y Luis Muriel

Atalanta vs. Sassuolo

Serie A

12:30 p.m.



Yerry Mina

Everton vs. Liverpool

Premier League

1:00 p.m.



James Rodríguez

Real Sociedad vs. Real Madrid

Liga de España

3:00 p.m.



Edwin Banguera (Gil Vicente) y Mateo Cassierra (Avés)

Gil Vicente vs. Aves

Primeira Liga Portugal

3:00 p.m.