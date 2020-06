Lo necesitan con urgencia: Espanyol alega por la expusión de Espinosa

El RCD Espanyol informó que ha presentado alegaciones al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por la tarjeta roja que su defensa colombiano Bernardo Espinosa recibió ayer contra el Getafe en el Coliseum.



El futbolista fue expulsado en el minuto 15 por, según el acta arbitral, "golpear a un contrario con la mano en la cara con fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado".



El VAR no entró a valorar una acción que desde la entidad blanquiazul consideran claramente injusta. De hecho, el director deportivo, Francisco Joaquín Pérez Rufete, ya mostró discrepancias con la actuación arbitral.



"Vamos a entender siempre el error humano, pero es una acción no violenta, es fortuita y se ve así de claro. A día de hoy, tenemos las herramientas (VAR) para tener un poco de pausa en las acciones y revisarlas", afirmó.