¿Falso discurso de Zidane? Sí contará con James, pero no dijo cuándo

En principio, a la gente hay que creerle. Y más cuando lo dice con tanta firmeza: "Sabemos qué jugador es James y voy a contar de todas formas con él", dijo, hace apenas unas cuantas horas.

No fue tampoco esta vez, en el triunfo 3-0 de Real Madrid contra Valencia. Y no es ninguna novedad: ya son 31 partidos en los que el francés lo tiene disponible y decide no utilizarlo. Ya son 8 juegos en los que va al banquillo sin llegar a tocar el césped, solo viendo el juego desde el banquillo.



Una lástima pues, al menos en el primer tiempo, parecía que esta vez sí, cuando el Madrid no encontraba la manera de sumar al ataque a dos hombres con buena salida como Valverde y Modric, cuando se extrañaba quien filtrara el pase para Hazard o Benzema, cuando hasta Sergio Ramos veía las falencias en creación y pasaba la línea del medio con afán ofensivo.



Pero tras el descanso el DT confió en la misma nómina, que encontró un gol con Benzema, quien a los 60 minutos por fin recibió una pelota limpia y desatascó el juego. Era el momento de los cambios pero otra vez no era el día para el colombiano, quien vio ingresar a Asensio y a Vinicuis antes de que lo llamaran al calentamiento.



La sonrisa cómplice entre el entrenador y su jefe no era más que el anuncio de la consagración: primera pelota que tocaba el extremo, gol. Vaya manera de volver y vaya presión que les ha metido a sus compañeros.



"Es verdad que no ha jugado mucho últimamente, pero eso no significa nada. Está con nosotros y sabemos el jugador que es y voy a contar de todas formas con él también, espero que pronto. Él está entrenando bien y vamos a ver cuándo le va a tocar jugar", decía Zidane.



Tiene razón Zidane, es difícil pensar en fechas. Hay que decir que la velocidad de crucero del Madrid en este reinicio no abre muchas opciones para que se cumpla la palabra del entrenador, y de eso no se le puede culpar. Ni contra Eibar ni contra Valencia fue necesario el zurdo, al menos a la luz de los resultados, que son la prioridad en esta temporada de locos. James seguirá en el banquillo y eso no parece tener reversa. ¿Reaccionará? Como diría su pareja, la bella Shannon en una entrevista, "él no decide su futuro".