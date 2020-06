No hubo piedad con Espinosa: ratifican la tarjeta roja y la suspensión

Bernardo Espinosa no recibió buenas noticias este viernes en la Liga de España.

El Comité de Apelación de la Liga le ratificó las dos jornadas de suspensión por la tarjeta roja que vio en el duelo entre Espanyol y Getafe.



"El Comité de Competición no aceptó las alegaciones presentadas por el club e impuso una sanción de dos partidos, el mínimo fijado en estos casos”, explicó el diario Sport.



El Espanyol alegaba que Munuera Montero se había equivocado en la sanción de la falta y que la jugada no había sido ratificada por el VAR.



Sin embargo, no se hizo caso a ese reclamo y el colombiano no podrá estar contra Levante y Real Betis, pero sí podría estar disponible para enfrentar a Real Madrid.