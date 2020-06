Iván Mejía no cree en milagros: insiste en salida de Vélez de Dimayor

La aprobación del protocolo y la posibilidad de reiniciar los torneos no son suficiente para reactivar el fútbol colombiano totalmente, según el respetado comentarista Iván Mejía, quien insiste en que todavía quedan cabos sueltos.

Asegura el periodista que las maniobras políticas seguirán complicando el curso del fútbol si no hay un relevo en la presidente de la Dimayor, que ejerce Jorge Enrique Vélez.



"Llevaron a Uribe para desestabilizar al ministro. No lo consiguieron. Anunciaron julio y ya van en septiembre. Tuerquita sigue ahí y el gobierno va ganando el partido por goleada. Hasta que no echen ese embaucador y mentiroso la industria del fútbol seguirá en cuarentena", escribió en las últimas horas.

Llevaron a Uribe para desestabilizar al ministro. No lo consiguieron. Anunciaron julio y ya van en septiembre. Tuerquita sigue ahí y el gobierno va ganando el partido por goleada. Hasta que no echen ese embaucador y mentiroso la industria del fútbol seguirá en cuarentena. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) June 19, 2020

El analista aseguró también que la posibilidad de jugar en las grandes ciudades no es tan sencilla y depende exclusivamente del Gobierno: "Creen que podrán burlar al gobierno y hacer el torneo en vuelos comerciales. Ni lo sueñen", dijo.