Directiva de Dimayor se resigna: fútbol en septiembre y solo un torneo

El tiempo ha terminado confirmando el temor de los más pesimistas: por culpa de la pandemia del coronavirus covid-19, el fútbol en Colombia no volverá hasta septiembre.

Varios presidentes de clubes consultados por FUTBOLRED tenían esa sospecha desde el inicio de la emergencia sanitaria, pero los compromisos comerciales de Dimayor no lo contemplaban. Sin embargo, la fuerza de las circunstancias no da más opciones.



El propio presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, se resignó a esa realidad y en entrevista con e programa 'El alargue' de Caracol, aseguró además que ya no caben los dos torneos en el año que esperaban patrocinadores y dueños de derechos de televisión.



"​Se habla de siete semanas y este procedimiento daría casi a medidos de agosto o última semana, no será posible. De acuerdo a como salió no nos da, nos iríamos a última de agosto o primera semana de septiembre", dijo.



Y sobre los dos campeonatos este año fue claro: "No, eso es casi imposible, es un tema muy difícil porque los tiempos ya no nos dan".



El directivo explicó que ya están publicados los requerimientos de los laboratorios que deberán presentarse a la licitación para implementar el protocolo: "​Nos dicen que en el país hay 57 establecimientos avalados, ojalá se presenten todos para elegir el que nos de mayores garantías".



A pesar de la larga espera, Vélez dijo que ​"el 96 por ciento de lo que enviamos quedó en el protocolo oficial" y agradeció el acompañamiento que hará el Gobierno nacional, a través del ministerio del deporte, a todo el proceso, que comenzará el 27 de septiembre, cuando será la asamblea de presidentes y se decidirán asuntos importantes como el sistema del campeonato y la fecha de regreso de Torneo, así como el futuro de la Liga Femenina.



Sobre el cubrimiento de los medios radiales a la competencia Vélez envió un mensaje de tranquilidad: "En Dimayor queremos y respetamos la radio y no hay ninguna restricción, no se pagarán derechos, eso se mantiene como ha funcionado y transmitirán desde sus cabinas, respetando todas las normas del protocolo... Usaremos plataformas tecnológicas para las ruedas de prensa pero será abierto para todos los medios porque el protocolo no permite el acceso de todos".



Al referirse a la posibilidad de reducir las tarifas del canal premium concluyó: "Estamos trabajando con Win en alternativas para masificar el fútbol en Colombia".