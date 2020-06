Ramos aconsejó al América: ‘Necesitamos una idea clara de cómo seguir’

En el plantel de América de Cali muchos que siguen sin digerir la salida del técnico Alexandre Guimaraes. Los tomó por sorpresa y fue un golpe que se sumó a los estragos que trajo el covid-19.



Ha sido un trago amargo, no solo porque los jugadores reconocen el don de gente, profesionalismo y conocimiento de ‘Guima’, sino porque aparte del título del semestre pasado aportó para que la mayoría de ellos se reencontraran con su fútbol y elevaran su rendimiento.



Varios, incluso, han dicho que se les fue un padre. El más experimentado de ellos, Adrián Ramos, habló para América en la Red de lo que significa la ausencia del brasileño nacionalizado costarricense, que al devolverse a territorio ‘tico’ nunca se imaginó que la despedida sería así.

“Cuando sale un entrenador ganador y más por estos motivos es difícil para todos, da tristeza, que es lo que se manifiesta, pasan cosas que no nos esperamos pero siempre hay que estar preparados para seguir adelante”, afirmó ‘Adriancho’.



De igual forma, recordó lo que representaba para el grupo escarlata: “Obviamente sabemos que se nos va el líder, el que desde hace un año le mostró un proyecto al club, le dio una idea de juego, creímos en él, nos colocó como campeones y hoy infortunadamente no lo tenemos”.



Aunque aún no se confirma el nuevo entrenador, Ramos piensa que ”va a ser fundamental el manejo de grupo, tenemos jugadores con buena experiencia que son referentes y en el momento de volver a los entrenamientos hay que hablar, decirnos lo que estamos pensando y tener una idea clara de cómo vamos a seguir”.



Al mismo tiempo, da un consejo para que se tenga en cuenta en una plantilla que cuenta con una buena cantidad de jóvenes: “Nosotros esperamos que el grupo pueda saber manejar este tema, que sea fuerte y que siga con esa ambición para poder seguir trabajando”.



Adrián no dejó de recordar la importancia de los aficionados en situaciones complicadas vividas anteriormente: “El hincha americano es muy apasionado, defiende estos colores y yo creo que después de cierta época fue más fiel a su equipo, hubo más respaldo, más apoyo y se siente uno orgulloso de pertenecer a este club, de ser hincha como muchos. Gracias a todos, ojalá salga todo bien para el equipo, tengo mucha ilusión de volver a triunfar con América de Cali con trabajo y mucha fe, esperemos todo salga bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces