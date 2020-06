Números de James siguen a la baja: Así es su temporada de pesadilla

Vuelve el cántaro al agua: James Rodríguez ajustó su segundo partido en la tribuna, lejos de la acción de un Real Madrid que gana, gusta y golea sin extrañarlo.

La suspensión por el coronavirus covid-19 no cambió en nada el panorama de una temporada 2019/2020 con visos de pesadilla, de año perdido, de condena que ya no parece tener reversa.



La realidad es inapelable: el colombiano suma 8 meses sin ser inicialista en LaLiga, desde aquel día en que jugó contra Mallorca y, palabas más palabras menos, decepcionó. De hecho, se cumplen ya 4 meses y 13 días de la última vez que entró a una cancha, aquel partido contra Real Sociedad que supuso la eliminación de la Copa del Rey, el que lo borró, sin más, de la lista de Zinedine Zidane.



Ahora James mira el espejo retrovisor y encuentra una temporada más que decepcionante: 341 minutos jugados en Liga, 81 en Champions, 216 en Copa y apenas 13 en Supercopa. ¡Un año de 651 minutos!



De frente al arco rival, es un balance aun más angustioso: un gol en el triunfo 4-2 contra Granada (5 de octubre de 2019) y apenas dos asistencias: para Benzema, en el 3-2 contra Levante (14 de septiembre de 2019) y para Vinicius, en el 4-0 contra Zaragoza por Copa del Rey (29 de enero de 2019). No juega, eso lo explica todo.



Porque para completar el cuadro, las lesiones lo afectaron cuatro veces durante la actual temporada y lo obligó a estar 75 días fuera de los planes de su equipo, cuya brutal competencia interna le pasó factura.



Aunque no quiere decir que solo los problemas físicos lo condenaron, pues en los 31 partidos que sí estuvo disponible para Zidane, solo fue utilizado en 13 oportunidades: 8 veces fue titular, 5 veces no lo fue pero ingresó al campo- Significa que en 9 ocasiones se quedó en el banquillo y 9 veces más ni siquiera entró en los planes por decisión técnica.



A estas alturas, James solo supera en minutos jugados a dos de sus compañeros: Brahim, quien suma 170 minutos en todas las competencias y Asensio, quien viene de una grave lesión y este jueves jugó sus primeros minutos, con un detalle que no ayuda al zurdo: ya lo igualó en cantidad de goles anotados en la temporada (marcó en 3-0 contra Valencia por Liga).



Zidane dice que no necesita que le recuerden la clase de jugador que es, que lo utilizará porque viene un mes de 11 partidos y tiene a hombres clave como Hazard y el propio Asensio volviendo de lesiones y debe cuidarlos, que echará mano de toda la plantilla, sin excepciones. Pero pasaron dos partidos sin que buscara en el banquillo al número 16 y esa señal, necesariamente, hace pensar en desconfianza.



¿Cuánto más aguantará James? Hay muchas cosas en juego. Si el Madrid en efecto quiere salir de él en el próximo verano, sabiendo que solo le queda un año de contrato, debería ponerlo en la vitrina... es decir en la cancha. Se sabe que él entrena como todos y eso anula los rumores que siempre han rodeado su estancia en Madrid. Pero no se le ve cómodo en el banquillo y eso tarde o temprano pasará factura. El futuro, tristemente, es tan incierto como el pasado reciente de una temporada simplemente nefasta.