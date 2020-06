‘Si a los 20 años me dirigía Juan Manuel Lillo, yo hubiera sido Messi’

En diálogo con Caracol Radio, Mayer Candelo habló sobre lo que significó Millonarios en su carrera futbolística y se llenó en elogios para un ex-entrenador del club, Juan Manuel Lillo.

​

Recordemos que Mayer fue dirigido por el español en 2014 y en esa temporada mostró una de sus mejores versiones gracias al esquema del equipo.

Respecto al cumpleaños del conjunto embajador, el caleño destacó: “Es un día especial para todos por lo que ha representado Millonarios en el FPC, son 74 años de grandeza. En mis dos ciclos aprendí a jugar con todo el amor”.

​

​Aunque manifestó su amor por el Deportivo Cali, club del que es hincha, aseguró que también siente lo mismo por el cuadro capitalino “porque me enseñó a amarlo por su grandeza”. Incluso aseguró que su sueño es dirigir a Millonarios.



Justamente respecto al tema la dirección técnica, Candelo afirmó que en su etapa como jugador “de todos los entrenadores aprendí”. Claro que ahondó en el hombre del que todos hablan, Juan Manuel Lillo: “Él no es ningún versero, que aquí no valoremos a los que vienen a enseñar es diferente”.

​

Y fue contundente con su cierre: “Ojalá a los 20 años me hubiera dirigido Lillo. Yo hubiera sido Messi”.