¿Cómo eran los amaños de partidos en Italia? Argentino lo contó todo

En diálogo con medios argentinos, el ex-futbolista Mauricio Pineda habló sobre los casos de corrupción y amaños de partidos que presenció en territorio italiano. Recordemos que el argentino jugó en Udinese, Napoli y Cagliari.

“Uno estaba acostumbrado a la incentivación en Argentina, que nunca lo vi como algo malo porque te motivaba para ganar. En cambio, en Italia era para ir hacia atrás”. develó en TNT Sports.

​En cuanto al tema de las apuestas, Pineda recordó que en países como Inglaterra, España y Alemania se podía apostar hasta el último día, mientras que en Italia “faltando cuatro o cinco fechas la mitad de los partidos no estaban disponibles”.

​Hablando de casos particulares, el ex-defensor manifestó que algunos técnicos “pedían que jugáramos para atrás o despacito”, a pesar de no dar nombres concretos. Eso sí, aclaró que “muchas veces el DT no lo sabía” y cerró con “eran otros momentos”.

​Aunque el dinero que se manejaba en esas operaciones “era una locura”, la posición del jugador siempre fue la misma: “Yo les decía ‘muchachos, esto es un grupo y me avisan nada más. Yo no voy a entrar a hacer ningún papelón. El jueves o viernes me desgarro y juegan ustedes, yo no quiero nada’”.

​Por último, Pineda afirmó que por ese tipo de escenarios “me hicieron alejar un poquito de todo”, ya que no era justo el hecho de “te matás jugando, entrenando y hay otos que están vendiendo el esfuerzo de todo un año por plata y adelante de tu público”.



“El fútbol es maravilloso y hay miles de historias mucho más lindas, pero fueron muchas cosas chiquititas que me fueron sacando esa pasión. En ese momento pensás que no es más un juego, es un negocio y es ahí donde las cosas no te terminan de gustar”, refelxionó.