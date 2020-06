Quiere su pensión: el mundialista que demandó a Millonarios y Nacional

Muchos futbolistas de otras épocas sufrieron lo que los de la actualidad no: sueldos bajos, incumplimientos en las prestaciones de ley y otras tantas cosas que los empleadores, o sea los clubes, hacían cuando no había quien defendiera los derechos de los jugadores. Es así, que hoy en día un colombiano, mundialista en 1990, sufre porque no tiene pensión y varios equipos en los que jugó no cumplieron con los aportes obligatorios.

Se trata de Gabriel Jaime Gómez, ‘Barrabas’, hermano de Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez y que defendió los colores de la Selección Colombia en la Copa Mundo del 90 y de 1994.



Según informó la ‘Agencia de Periodismo Investigativo’, desde el 11 de abril de 2019 ‘Barrabas’ interpuso una demanda en un juzgado laboral de Medellín contra cinco clubes profesionales y un fondo de pensiones. Los cinco equipos son Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Medellín, Envigado y Unión Magdalena.



Gómez lamenta los errores de los directivos de la época, pero no justifica que los cambios de razón social no les permitan a los exfutbolistas que obtengan su pensión. “Nosotros aportábamos, los clubes nos descontaban y ellos no hacían los pagos para pensión”, dice ‘Barrabas’.



Con 60 años, Gabriel Jaime no tuvo otra opción que demandar, pues en un par de años ya está apto para recibir su pensión y encontró muchas inconsistencias en su fondo de pensiones. Y advirtió que esta vez le tocó a él, pero que son muchos los exjugadores que tienen problemas en sus aportes pensionales.



“Yo he hablado con varios compañeros de la época y están en las mismas”, lamentó ‘Barrabas’.