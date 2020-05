Olvidado y sin empleo: Luis Gerónimo López tiene cáncer nuevamente

Luego de darle los mejores años de su vida al fútbol colombiano, Luis Gerónimo López vive nuevamente un drama a causa del cáncer. La enfermedad, que ya había superado, volvió a manifestarse y esta vez su delicado estado de salud lo coge con más edad, sin empleo, en medio de la crisis por el coronavirus y olvidado por los clubes en los que jugó e incluso por la Selección Colombia.



Y es que el portero argentino es el único extranjero que ha defendido la portería de la Tricolor, además de que ganó un título con Santa Fe (1975) y otro con Millonarios (1978). También pasó por equipos como Pereira, Medellín y Quindío.



López, próximo a cumplir 75 años (19 de mayo de 1945), le contó su dura batalla a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.



“El cáncer volvió a aparecer, tengo una cita el viernes y ahí me van a decir si se podrá hacer algo para estar un rato más o si ya llegó la hora. Y más con esta situación del coronavirus, es algo terrible”, fue su escalofriante relato.



Para colmo, Luis Gerónimo se quedó hace pocos días sin trabajo. “Los clubes campestres son muy queridos, ellos no tienen la culpa, trabajé por 25 años en el Bogotá Tenis Club Campestre. Me pasaron una carta diciéndome que me cancelaban el contrato”.



En cambio, el argentino sí le hizo un vehemente reclamo a Santa Fe y Millonarios, equipos que se han olvidado de sus viejas figuras. “Si le pides algo a los clubes, te echan. Ayuden a los que dieron gloria: Mina, Pacheco, Segovia. Se mueren y a nadie le importa”.



Y también arremetió contra Acolfutpro y su gestión: “La agremiación de futbolistas en este momento pelea por los jugadores profesionales, que ganan millones, pero los exjugadores, profesores de educación física que ganan un millón o dos millones de pesos, ¿cómo hacen para mantener sus familias?”.