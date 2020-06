Con lujo,  Real Madrid goleó a Valencia sin extrañar a James

Real Madrid tenía su segunda salida de LaLiga frente al Valencia y lo hacía otra vez en el estadio Alfredo Di Stefano y otra vez sin James Rodríguez entre los titulares.

La noche iba a ser ideal para Asensio y para Benzema, quienes aseguraban el triunfo 3-0 que celebraron todos, todos, incluso el damnificado colombiano. El segundo tiempo fue una demostración de lujo y contundencia que alcanzó para firmar una victoria redonda.



A los 10 minutos era Hazard quien se animaba con un zurdazo tremendo que encontró bien ubicado a Cillesen, el que debió ser figura, de no ser por la derrota visitante. Una vez más quiso Kroos y respondió el buen portero.



A los 13 lo tuvo Moreno en una espectacular salida, recuperando en el medio y en la definición se estrelló rebeldemente la pelota en el palo.

Vendría la polémica cuando al minuto 20, tras una sucesión de rebotes, se filtraba la pelota entre Varane y Ramos para que Rodrigo fusilara a Courtois, quien parecía habilitado por Mendy… Pero no, pues tras una larga revisión casi que un pie adelantado dejó sin efecto la jugada de gol. Una pena, porque lo merecía el visitante.



A los 28 quiso salir del lío el Madrid en una personal de Carvajal, superando a su marcador en el área, pero al estilo gimnasta se estiró Cilessen para salvar su puerta.



Casemiro tenía más trabajo que de costumbre, a pesar de tener el auxilio del rendidor Valverde, y en la primera media hora salvaba la amarilla más de una vez. Pero era Valencia el que metía más miedo, con un nuevo intento a los 42 de Kondogbia que salvó al vuelo Courtois.



Para cerrar el primer tiempo, de nuevo el que iniciaba: Hazard intentaba un remate a la esquina, a la que de nuevo llegó oportuno el buen Cillesen.



Arrancaría el complemento con los mismos hombres en el campo… y James en la suplencia. Intentaba el Madrid adelantarse a los 57, en una excursión ofensiva que Ramos le sirvió a Valverde, cuyo remate de nuevo fue controlado por Cillesen… quien sumaba ocho atajadas salvadoras en el juego.



Ya no podría aguantar más a los 60, cuando un error de Gameiro le quedó a Hazard, quien la llevó arriba hasta un libre Benzema, que solo tuvo que cruzar el remate. 1-0 que pudo aumentarse a los 65, en otra buena reacción del portero frente al remate de Modric.



A los 74 simplemente llegó Asensio: centro de Mendy que le quedó preciso para rematar de primera y la sonrisa del hombre que pasó casi un año recuperándose de una grave lesión iluminaba el Alfredo Di Stefano. 2-0 y esa felicidad, esa cálida bienvenida, era por supuesto otro portazo para las aspiraciones de James.



Se iría Hazard a los 81 por Vinicuis, quien también quería la consagración de Asensio en la primera pelota que tocaba, pero a tiempo cerraba el Valencia. Y no, tampoco este sería el día del regreso del cucuteño. Y a los 86 habría cifras concretas, un 3-0 final gracias al de siempre: Benzema. La recuperación de Casemiro fue a Asensio, quien dio la asistencia que remató el francés con un lujo, una maniobra espectacular para poner la pelota lejísimos del buen Cillesen. Una maravilla.



Acabó Valencia con 10 por expulsión de Kang In y Real Madrid hizo lo suyo, contando por victorias su regreso tras la suspensión y muy cerca del FC Barcelona. Todo según el plan… todos tan contentos.