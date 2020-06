El lío policial que complica a Paul Pogba en el Manchester United

Un nuevo problema, ahora fuera de las canchas, enfrenta Paul Pogba en el Manchester United. Y tiene que ver con la policía.

Según informa el diario The Sun, el francés fue detenido por la policía a bordo de su lujoso Rolls-Royce que tiene una matrícula francesa y no inglesa, como corresponde.



Dice la fuente que los oficiales registraron al jugador del Manchester United en hechos ocurridos cerca del aeropuerto de Manchester y que, tras inmovilizar el auto de lujo, lo llevaron en una patrulla a la estación cercana de Hale, en Cheshire, un exclusivo barrio donde viven varios futbolistas. El jugador, según los testigos, hizo todo lo que se le pidió sin oponer resistencia ni mostrar enojo.



En Gran Bretaña los automóviles extranjeros tienen un año para tener las placas locales, lo que aparentemente no ha hecho el jugador.



Ahora Pogba tendrá siete días para recuperar su lujoso auto y tendrá que pagar 150 libras esterlinas por la infracción, más 20 libras adicionales por cada día de demora en el trámite.