Médico del DIM describió los cuidados para el regreso a entrenamientos

Deportivo Independiente Medellín se encuentra listo para cuando la Dimayor defina la fecha de inicio de los entrenamientos individuales en cancha. El médico Édgar Méndez ha estado al frente de los cuidados del plantel profesional y en la adecuación de las sedes administrativas y deportivas junto con la ARL Sura.



“Ya hicimos una adecuación del protocolo respecto a la sede deportiva, es decir que ya tenemos los aditamentos necesarios para que nuestros jugadores puedan llegar a hacer sus entrenamientos, inicialmente individuales y posteriormente grupales, con el menor riesgo de infección. Obviamente todos estos trabajos y adecuaciones que hemos hecho son para disminuir ese riesgo de infección que tendría el plantel”, indicó Méndez.

Además, “el protocolo fue el expuesto por Dimayor, avalado por el ministerio del deporte y el ministerio de salud y ya fue oficializado a cada institución. Nosotros estamos haciendo las adecuaciones para estar avalados y que nos indiquen la fecha para el comienzo de los entrenamientos individuales. Nosotros no solamente estamos listos, estamos avalados por la ARL de Sura y la Alcaldía de Medellín. Toda la institución está presta para comenzar actividades tanto en la sede deportiva, como en la sede administrativa y en la Tienda DIM”.



Sobre esta pandemia, el galeno rojo expresó que “esta es una situación muy bien llevada por nuestros gobernantes, la población ha sido disciplinada, solidaria y yo creo que esta situación de la pandemia se radica en la educación y el sentido de disciplina y de responsabilidad que tienen los antioqueños”.



En cuanto al plantel, el médico explicó que “con los jugadores tienen todo el proceso de educación, saben lo que es la pandemia, el virus, el proceso de transmisión y los trabajos desde el Gobierno para la atención de esta pandemia. Seguimos con enseñarles el protocolo en la sede deportiva, el sitio de ingreso y salida, los puestos de lavados de manos, donde les haremos las pruebas, donde se pueden cambiar y realizar su práctica. Además, ya realizamos una encuesta de estratificación donde tenemos el conocimiento de cada jugador, donde vive, con quién o con quiénes, qué edad tienen, si sufren de alguna enfermedad, si usan transporte público o individual. Y la otra encuesta que tienen que ver con los síntomas y la toma de temperatura a la hora de efectuar cada entrenamiento en sus casas”.



Sobre los jugadores que terminaron con molestias antes de la para deportiva, en especial, Yulián Gómez, quien sufrió una grave lesión, Méndez comentó que “para nosotros y para todas las instituciones ha sido importante este tiempo para recuperar jugadores que venían en un proceso de recuperación. Daniel Castro y Juan Manuel Cuesta están trabajando sin ningún tipo de inconveniente desde hace un mes. Yulián Gómez ya superó su primera fase de fisioterapia y creemos que podremos tenerlo antes que termine este torneo y que antes del final de año ya pueda estar compitiendo”.



Finalmente, el médico del DIM señaló que “no nos podemos descuidar, hemos venido manejando bien la situación, pero este problema de salud, la educación es lo más importante. Cuando nosotros nos cuidamos, llevamos recomendaciones como el lavado de manos, usar tapabocas y no hacer conglomeraciones, estamos ayudando a que el virus no se propague rápidamente y evitemos el colapso de los sistemas de salud. Esto se enfrenta con educación, solidaridad y disciplina”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8