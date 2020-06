‘Lo importante es llegar sanos e irnos sanos’: médico de Nacional

Atlético Nacional es uno de los equipos que mejor preparado está para el retorno a los entrenamientos individuales. El médico Nelson Rodríguez explicó cómo su equipo ha venido adaptando los protocolos para comenzar la actividad deportiva de manera presencial.



“El documento que tenemos nos lo envió el ministerio de salud donde avala la posibilidad de comenzar los entrenamientos, de pisar la cancha, de comenzar a patear el balón, de comenzar a movernos, esos lineamientos son específicos en cuanto a los protocolos de bioseguridad se refiere. En cuanto al número de personas en el campo, el tipo de pruebas que hay que hacer. Es específico referente a eso. Lo importante es que todos lleguemos sanos, tengamos un buen desempeño y nos vayamos sanos. Estamos esperando que la Dimayor nos envíe un documento donde avale esta normativa”, indicó Rodríguez.



Además, “cuando observamos el protocolo del ministerio de salud, vemos que Nacional está muy adelante, las primeras fases las tienen listas. La fase cero, respetamos la cuarentena, desde que comenzó la pandemia, les manifestamos al presidente Juan David Pérez y el técnico Juan Carlos Osorio, que nos fuéramos para la casa una semana antes del aislamiento obligatorio. Lo que hemos estado haciendo es conocer y educarnos entorno al virus, buscando el bienestar de los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club. Hemos estado retroalimentando constantemente en los cuidados especiales. Nos faltaría de acuerdo a los últimos lineamientos, en ponerle una cabina al conductor del bus, para que viaje tranquilo y aislado”.



Sobre lo que ha venido ocurriendo en otros países donde ya comenzó la competencia y la cantidad de lesiones que han sufrido los futbolistas, el médico verdolaga explicó que “hemos visto los partidos, leemos en los medios escritos y televisivos, hablamos con médicos en España, el profesor (Juan Carlos) Osorio nos ha compartido lo que le dicen sus amigos en Inglaterrra, Carlos Tabares ha realizado ejercicios específicos para evitar lesiones, los kinesiólogos han estado pendientes de las molestias físicas, nuestra nutricionista está pendiente de la alimentación y los complementos vitamínicos de los deportistas. No dejamos nada al azar y queremos llegar lo más cubiertos posibles para ese primer día de entrenamiento”.



En cuanto a la salud mental, Rodríguez detalló que “llevamos varios días encerrados, somos personas acostumbradas al aire libre, a ganarnos nuestro sustento haciendo actividad física, brindando espectáculo a los hinchas. Al comienzo nos golpeó mucho, algunos jugadores nos manifestaban que no podían dormir, unos con ganas de comer más, otros con ganas de comer menos. Comenzamos a solucionarlo con telemedicina, un grupo de apoyo, todo en el marco del respeto y con varios profesionales, hemos tenido capacitaciones sicológicas, les hemos recomendado textos. No estamos al cien por ciento en nuestra salud mental, pero creemos que la esperanza de retornar al campo, creemos que la salud mental va a enderezar completamente”.



Sobre un posible incumplimiento del protocolo en el plantel, Nelson resaltó que “confío completamente en los jugadores, conocen la situación y saben que deben tener un buen comportamiento. Tenemos 14 empleados directos que están pendientes de la salud de los deportistas. El protocolo es muy estricto y entre más personas, habrá un mayor índice de contagio. Somos muy consentidores y sabemos que debemos reorganizarnos. En la sede no puede haber atención de fisioterapia, de nutrición, de sicólogía, nos toca aplicarlos desde otros escenarios como la videollamada”.



Nacional y su departamento médico, están en sintonía con los colegas de otros equipos de la Liga y buscan que todos puedan cumplir los protocolos para que la competencia pueda ser un hecho. “Hemos estado en contacto con algunos médicos de la Liga, con unos fui compañero de



universidad. Hacemos acercamientos y cuando sale un documento nuevo, los compartimos. Sabemos que no todos los equipos tienen los mismos recursos y en estos momentos debemos estar juntos, eso ha fluido y esperamos un documento oficial de la Dimayor, para definir fechas y realizar el protocolo final”.



Finalmente, Rodríguez enlistó el paso a paso de lo que sigue cuando la Dimayor determine las fechas para comenzar los entrenamientos individuales. “Primero van las pruebas, se elaboran los listados, configuramos los entrenamientos y conoceremos con qué tiempo contamos para comenzar la competencia. Tenemos que partir del esquema que Dimayor nos mande, que según a mi entender sería de cinco semanas. Aunque todo depende del comportamiento de la pandemia, si hay un pico alto de infección en agosto, seguiremos con los entrenamientos individuales. Todo depende del comportamiento de la pandemia, a partir de esas certezas, desarrollaremos los planes, queremos jugar, pero antes que todo, queremos que las personas estén sanas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8