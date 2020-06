¡Enamorado del país! Fabra habló sobre el cariño de Russo a Colombia

En diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, Fran Fabra habló sobre su relación con Miguel Ángel Russo, el sueño que tiene en Selección Colombia y lo que le espera a futuro con Boca Juniors.



Recordemos que el lateral izquierdo viene de ser campeón de la Superliga Argentina con el conjunto xeneze, pero a raíz del coronavirus la siguiente temporada quedó detenida.

Respecto a Boca Juniors, Fabra aseguró que se siente tranquilo “por el cariño de la gente y el haber recuperado mi nivel”, aspecto que justo coincidió con la llegada de la pandemia.

En parte dicho ascenso se lo debe a la llegada de Miguel Ángel Russo al banquillo técnico, entrenador que “quiere mucho a los colombianos” por lo vivido entre 2017-2018 con Millonarios.

Recordemos que el proceso anterior fue liderado por Gustavo Alfaro, a quien “entiendo el porqué no me colocaba, no venía en mi mejor nivel por la lesión y Boca se jugaba mucho”. Eso sí manifestó no entender el hecho de dejar a Jorman Campuzano sin minutos, jugador vital en el esquema Russo.

​Por último, el antioqueño reconoció que “el hecho de estar en la Selección, así no juegue, es un honor muy grande” y por ello desea “jugar el próximo Mundial, es algo que tengo pendiente.”