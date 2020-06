¡No aprenden la lección! Sanción por incumplir el Fair Play Financiero

La UEFA anunció este viernes una multa de 3 millones de euros al Olympique de Marsella (OM) y una retención del 15 % de sus ingresos por participar en competiciones europeas las dos próximas temporadas por no haber respetado las reglas del "fair play" financiero.



La Cámara de Adjudicación del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) tomó el pasado 12 de junio su decisión sobre el caso, después de que el investigador jefe del CFCB se lo remitiera "tras el incumplimiento de un acuerdo de liquidación al que el club se suscribió en junio de 2019".

Además de la multa, el Marsella fue sancionado con una retención permanente del 15 % de los ingresos que tendría derecho a recibir por cualquier participación en las competiciones de clubes de la UEFA en las temporadas 2020/2021, cuando jugará la Liga de Campeones, y 2021/2022.



Según el comunicado del órgano rector del fútbol europeo, integrado por 55 federaciones nacionales, el club también ve limitado a 23 jugadores el número de futbolistas que puede inscribir en su "Lista A" para participar en esas competiciones tanto para las próximas dos temporadas como para la 2022/2023.



"Como resultado de esta decisión, el acuerdo de liquidación a partir de junio de 2019 ya no está en vigor", añadió la UEFA, que recordó que la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



La UEFA había anunciado en marzo que el caso iba a ser examinado ante la CFCB por no haber respetado el déficit negociado, por el que las pérdidas no debían exceder los 50 millones de euros en junio del año pasado. El acuerdo abarcaba hasta la temporada 2022/2023, año en el que, según el mismo, el conjunto galo se comprometía a alcanzar "el pleno respeto del umbral de rentabilidad".



El llamado "fair play" financiero prohíbe a los clubes participantes en las competiciones europeas gastar más de lo que ingresan, y las sanciones en caso de no respetarlo pueden llegar hasta la exclusión de las mismas, aunque esto no ha sucedido en este caso.