¿Algo sabe? La hipótesis del Tino sobre la relación de James y Zidane

Real Madrid ha jugado dos partidos desde que se reanudó LaLiga, en España, pero hasta este momento James Rodríguez no ha jugado ni un solo minuto.

Las hipótesis de por qué el colombiano no ha jugado son muchas, sin embargo, Zidane solo apunta que lo tiene entre sus opcionados y en algún momento le llegará su oportunidad de jugar.

En el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, Faustino Asprilla dio su opinión e hipótesis para la suplencia del colombiano.

“Zinedine no va a colocar nunca a James, así pueda hacer once cambios, no lo va a colocar. Ellos tienen un problema ya del fútbol y por eso James está pagando algo que le hizo a su entrenador", dijo el Tino.

Con su experiencia, Asprlla expresó que lo primero es esperar que los jugadores tengan ritmo de competencia, pues la pausa los obligó a tener una nueva preparación.

“Como el campeonato apenas empezó creo que hay que dejar que los jugadores agarren ritmo, acuérdese que viene de tres meses y lo que uno trata es consolidar el equipo titular y dejarlo que agarre el ritmo de partido. Porque haga de cuenta que arrancaron una pretemporada, entonces hay que dejarlos que jueguen y bueno, si se lesiona alguien, tendrá su forma de hacer cambios", explicó.

Sin embargo, por la condición de suplente, es poco probable que él y los otros que no son titulares puedan serlo, pues los que son inicialistas no van a ceder su puesto.

“Los titulares son los titulares, en el campeonato faltan ocho fechas, entonces él no puede pensar en los de afuera porque tiene que pensar en el equipo titular y son nueve partidos. Si un jugador de fútbol no está para jugar domingo, miércoles, domingo, nueve partido, entonces que se dedique a otra cosa, qué le vamos a hacer. Ya si se lesionan, pues… Pero después de cuatro meses usted cree que yo voy a parar, que voy a decir: profe, nada más domingo y miércoles y ponga a otro… No, eso no existe", expresó.

Bajo la mirada del Tino es poco probable que James sea titular en el Real Madrid pronto, pero también esto tendría que ver algo más allá de lo futbolístico.