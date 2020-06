Martínez habló: dardo a Camacho y el deseo de seguir en Millonarios

El futuro de Jefferson Martínez en el arco de Millonarios aún sigue sin resolverse. El arquero de 26 años, propiedad de Envigado aún no arregla su situación laboral con el equipo embajador y el próximo 27 de junio se termina su contrato. Bajo este contexto, el guardameta habló de su situación en la que manifestó su intención por seguir vistiendo la camiseta azul.

“Al día de hoy sigo siendo jugador de Millonarios. No he parado de entrenar. Simplemente estoy muy extrañado de enterarme por medio de las redes sociales que el presidente del club declaró que no me van a renovar. Él nunca se ha comunicado conmigo, mi dialogo ha sido siempre con el gerente deportivo, Ricardo Salazar y no me responden hace más de 20 días”, señaló el futbolista en declaraciones a Blu Radio.

Asimismo, el arquero manifestó que el presidente de la institución, Enrique Camacho, mintió al decir que él había rechazado una propuesta formal: “Pasé una carta protocolar hace un mes, que es normal cuando se va a vencer un contrato. Es mentira lo que dijo el presidente que yo rechacé lo que me propusieron. Siempre estuve dispuesto a negociar. Pasé un valor por el cual solicitaba un aumento (normal para todo trabajador que va a firmar un contrato por tres años) y ellos me pasaron otro valor, el cual yo acepté. Les di mi palabra porque quiero seguir en Millonarios”.



“Habíamos llegado a un acuerdo y a los 15 días Salazar me escribió diciéndome que ya no me podía pagar eso; entonces yo le respondí que estaba bien, que negociáramos. Pero desde ahí ha sido un silencio absoluto para todo. Todavía estoy esperando una contraoferta porque respeto mucho esta institución”, sentenció.

Finalmente, Martínez manifestó su deseo de quedarse en el arco azul, asegurando que la negativa ha sido por parte de la directiva: “Me siento decepcionado por lo que me enteré de lo que dijo el presidente de Millonarios. No es fácil asimilarlo. Pienso que debió haberme buscado a mí, era lo correcto. Nunca me escribió. Tengo el anhelo de quedarme, pero al parecer ellos ya tienen claro el tema de no renovar”.