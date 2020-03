Ahora sí sonrió Bobadilla: palabras tras la victoria sobre Millonarios

Deportivo Independiente Medellín fue de menos a más y derrotó a Millonarios 1-0 en la octava fecha de la Liga I-2020. El conjunto antioqueño pegó en el momento justo y sumó una victoria que le permite viajar tranquilo a Argentina para encarar este martes otro duelo por Copa Libertadores, esta vez contra el campeón de la Superliga, Boca Juniors. Al final del partido, Aldo Bobadilla dejó sus sensaciones sobre estos encuentros.

“Necesitábamos mucho esta victoria, en el torneo nos pudimos acercar al lote de los cuatro primeros. Tenemos muchos puntos en disputa, como local debemos ganar y así lo hicimos. Era muy importante este partido, un clásico. Hubo aplausos porque el equipo se brindó al máximo, intentó hacer nuestro estilo de juego y por momentos lo conseguimos. Nos faltó un poco más de finura en el último pase, quizás por la ansiedad de querer ganar este partido”, expresó el entrenador paraguayo que hoy estuvo más sereno en la rueda de prensa.



Sobre el trámite del partido, Bobadilla resaltó que “vi a un equipo comprometido en la elaboración del juego, creamos ocasiones, el rival tuvo también, pero al final nos vamos como justos ganadores. Es importante conseguir este triunfo, fue un esfuerzo grande de todos. Aplicamos por momentos lo que hemos venido entrenando, estamos felices porque ganamos con nuestra idea de juego”.



En cuanto a la lesión de Yulián Gómez que lo alejará de las canchas por varios meses, Aldo se lamentó teniendo en cuenta el buen nivel que había alcanzado este semestre. “Lo de Yulián (Gómez) es una tristeza muy grande, porque venía en un gran nivel. Son situaciones que pasan en el fútbol, hay que apoyarlo mucho, esperamos que esté muy pronto de nuevo con nosotros, que se recupere de la mejor manera. Estaremos viendo qué alternativas elegiremos, en este partido Juan David (Mosquera) entró muy bien, pese a ser lateral derecho, el chico cumplió. Creemos que vamos a hacer un gran partido en Argentina”.



Medellín no tiene descanso y ya piensa en Boca, para esto, Bobadilla explicó que el plantel realizó un trabajo de recuperación en el camerino y esperan no tener mucho desgaste en el viaje a Buenos Aires. “El equipo está recuperándose, haciendo un trabajo regenerativo, son muy profesionales, saben lo que jugamos partido tras partido. Yo no me podía poner a pensar en lo que pudiera ocurrir el martes, con este partido en la Liga. Queremos clasificar también, los jugadores responden, entonces por eso no dudo en quien pueda poner, la idea es poner siempre lo mejor en cada partido”.



Sobre qué competición van a elegir, teniendo en cuenta la situación del equipo en la Liga y en la Copa Libertadores, Bobadilla explicó que “a mí me trajeron para dirigir el equipo, nunca voy a elegir un partido. Quizás el de Tucumán, que era un partido para clasificar a los grupos de la Copa, pero de resto yo trato de poner a los que estén mejor, elegir un torneo sería irresponsable para mí como entrenador y con la institución. El jugador siempre va a querer jugar, están siempre predispuestos. Se recuperan rápido y saben la dinámica del fútbol colombiano y el torneo internacional que estamos disputando”.



Además, se refirió a Francisco Flores, el venezolano que llegó como incorporación para este semestre, pero que pocos minutos en cancha ha tenido. “Francisco (Flores) pelea un lugar día a día, en este partido se le vio sólido, firme, muy bien. Agresivo en la marca, me gustó mucho su desempeño, a la hora de recuperar y generar juego. Todos en el plantel son importantes”.



Finalmente, habló sobre las ganas que tiene el equipo de hacer un gran partido en la Bombonera, un estadio que mete presión, pero que espera Bobadilla juegue a favor de ellos. “La motivación más grande fue al comienzo de la temporada que teníamos en jugar un torneo internacional. Teníamos cuatro finales para entrar en la fase de grupos. Jugamos un clásico contra Millonarios y el martes tendremos otro partido muy importante contra uno de los grandes del continente, la presión hay que absorberla y jugar a nuestro favor”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8