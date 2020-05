'Manga' se sincera: lo peor de su carrera e indisciplina en Tolima

Andrés Ramiro 'Manga' Escobar se escucha mucho más maduro a los 28 años. Atrás parece haber dejado esos momentos de indisciplina y ahora quiere tener desafíos importantes en su carrera.

En diálogo con el Vbar, de Caracol Radio, el jugador mostró su lado más reflexivo y habló de lo que ha sido esta carrera profesional en 12 equipos desde el 2010, cuando se consolidó en Cali.

“Pasé por cosas difíciles dentro y fuera del campo que me han hecho crecer. Mi mayor problema es no durar mucho en los clubes. Hace poco me puse a reflexionar y creo que no he tenido 150 partidos como titular y eso en 10 años de carrera es muy poco", expresó.

Sobre esos errores que le han costado expresó que son normales dentro del fútbol, solo que sobre él pusieron especial atención.

“Yo he tenido errores como todos tenemos, solamente que a mí me vieron. Indisciplinado no soy, soy como la mayoría de jugadores, solo que muchos colocan en redes sociales que hijo de Dios y que la familia, pero hay muchas cosas que la gente no sabe y ese no es mi problema, cada quien verá lo que hace con su vida", dijo el atacante.

Incluso, él mismo habló de ese suceso que terminó en su salida del Deportes Tolima y que para él fue vergonzoso, según sus propias palabras.

“El incidente fue que yo había llegado al estado de embriaguez a un entrenamiento. Luego yo estaba en el entrenamiento, llego al camerino, me pongo la ropa normal y el médico me acuesta en la camilla para colocarme hielo. Yo me quedé dormido ahí, pero cuando me levanto el médico me tomó la foto mientras que yo estaba inconsciente e indefenso y eso fue lo que publicaron que yo había llegado embriagado al entrenamiento, que no fue un secreto porque nunca lo oculté, pero esa no era la manera de exponerme ante un país", dijo.

Ahora, Manga está en Cúcuta y busca ser un jugador protagonista para cuando se reinicie el fútbol colombiano y así poder regresar a los equipos más importantes del país.