'¿Qué se siente ser el peor arquero del Mundial?', pregunta a Córdoba

Para muchos, Óscar Córdoba es uno de los mejores arqueros de la historia de Colombia. El guardameta caleño hizo parte de la Selección en momentos históricos, como el 5-0 contra Argentina o la participación en el Mundial de 1994.

Fue precisamente luego de su primer Mundial con la Selección Colombia de mayores que al arquero colombiano le hicieron un fuerte cuestionamiento,

La anécdota la contó el mismo Óscar Córdoba en diálogo con Nicolás Cayeta, de DirecTv Sports, pues esa pregunta le causó sorpresa al colombiano, que atajó en los tres partidos que disputó la Tricolor en ese Mundial.

“Es una sensación muy linda la de jugar un Mundial y de mucha responsabilidad. Siempre soñé con ser el mejor arquero del mundo y cuando termina la Copa del Mundo para nosotros, después del partido con Suiza (Colombia ganó 2-0 pero quedó última en el grupo), viene un periodista y me pregunta si podía tener una entrevista conmigo en la zona mixta. Yo le dije, con respeto, que sí con mucho gusto. Su primera pregunta fue ‘¿qué se siente ser el peor arquero del Mundial?’. Imagínate que uno llega al Mundial con la idea de ser el mejor arquero del torneo, de ser ovacionado, de ser respetado y esa es la primera pregunta que me hace un periodista. Y yo le dije que había ido con toda la intensión y la ilusión de ser el mejor arquero del mundo y si me voy como el peor arquero, algo hice mal", recordó Óscar Córdoba.

Sin embargo, según contó Córdoba, él no mostró su molestia con la pregunta del periodista, que tampoco dijo si era colombiano.

“No me enojé, siempre entendí que hay preguntas y la respuesta es la que te condiciona si (la pregunta) es mala o es buena. Mucho respeto, él era una persona que estaba cumpliendo con su labor de periodista y yo le respondí desde lo personal, desde la ilusión con la que llegaba y con la desilusión que me iba. Me quedaba el resto de mi vida para reivindicarme", dijo.

😲 ¡Escucha la anécdota de Óscar Córdoba con un periodista en el Mundial 1994!



Increíble la pregunta que le hicieron al ex arquero colombiano.

Y lo hizo, aunque no en un Mundial. En el 2001, Óscar Córdoba fue el arquero de la Selección Colombia en la Copa América que ganó la Tricolor y que hasta el momento es el único trofeo a nivel de selección mayor que tiene el país.