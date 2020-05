La razón por la que no se ha dado el cambio de presidencia en Dimayor

Óscar Ignacio Martán es uno de los dirigentes deportivos en Colombia que se ha caracterizado por hablar de frente. El presidente de Cortuluá hace parte de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor, pero también es de quienes reiteradamente sostienen no estar de acuerdo con algunas cosas en la Dimayor.

El directivo tulueño confirmó que en las reuniones virtuales que ha realizado la entidad los que siempre llevan la pauta son los presidentes de Equidad, Patriotas, Rionegro, Cortuluá, Rionegro Águilas y Orsomarso, mientras la mayoría de los llamados grandes intervienen poco.

Martán, en una larga entrevista con ‘El Corrillo de Mao’, empezó con el polémico tema del protocolo que haría una empresa canadiense: “Hago parte de la Comisión de Mercadeo y Contratación de la Dimayor, para no ahondar más en el tema ni tirar más dardos lo que se hizo fue a una recomendación al presidente de la Dimayor que no era conveniente que un amigo suyo era socio de la empresa canadiense que iba a desarrollar el tema de la implementación de los protocolos, él tomó una decisión sabia y le mandó una carta a esa empresa en el sentido en que la intención no iba a prosperar”.



¿Con qué protocolo van a trabajar en un eventual reinicio del fútbol? “Es que al final se dieron cuenta que el protocolo nunca lo hicieron los canadienses, hasta dónde donde sabemos el protocolo los hizo las oficinas de la Dimayor, asesorados por el doctor Serrato y ahora se apersonó el doctor Pineda y creo que el doctor Daniel Cardona”.



Es verdad que han querido cambio en la presidencia de la Dimayor, ¿por qué no han podido? “Creo que hay un grupo mayoritario de pleno respaldo al presidente y confía plenamente en la gestión que ha hecho, nosotros consideramos lo contrario y en democracia las mayorías son las que ganas, sean razonables o no, equivocadas o no, y eso lo hemos sabido respetar. Hemos sido crítico, fiscalizadores de todo lo que sucede en la Dimayor, y hoy por hoy nadie, ningún presidente, nos puede decir que somos el palo en la rueda, nadie nos puede decir que estamos equivocados y que tenemos un interés personalista de llegar a la Dimayor, nadie nos puede decir que lo hacemos por torpedear una gestión, solamente que no podemos quedar callado antes tantas cosa que han sucedido”.



¿Es cierto que siempre han faltado los votos de Hernando Ángel y Gustavo Moreno, dirigentes del Valle? “Los votos de Hernando Ángel son muy importantes, es una persona que creo que es el más independiente de los presidentes de los clubes, pero es bien terco, siempre me da la razón cuando nos sentamos a hablar o lo hacemos por teléfono. Dijo que si no llegaban los dineros de los derechos de la televisión internacional tomaría una decisión, pero vuelve y le da el respaldo al presidente, en diciembre, enero, marzo fue igual, ahora es claro que hay que esperar 100 días y esperemos que don Hernando tome una decisión razonable, él es una persona inteligente, pensante, nos acusa a los de la Comisión de Mercadeo que fuimos los que aceptamos el contrato de televisión internacional, nosotros somos unos asesores y si quiere buscar culpables que los encuentre en él mismo, porque él estuvo entre los 36 votos para podar el contrato en la Asamblea, si quiere buscar culpables y decir que la Comisión de Mercadeo debe renunciar el que la encabeza es el presidente de la Dimayor y allí estamos los otros siete presidentes, entonces empecemos a renunciar a todos. A Gustavo (Moreno) no lo sumo, lo quiero mucho, pero siempre ha estado en la posición gobiernista, pase lo que pase”.







En cuanto a si piensa en una fecha probable para el reinicio del fútbol, dijo que “todos somos médicos, todos somos infectólogos, todos tenemos la bola de cristal, me siento tranquilo porque a pesar de que amo el fútbol profundamente, quiero que mi Cortuluá arranque a jugar, porque sé lo que se siente estar encerrado y conozco las ganas de los futbolistas por jugar, pero también sé que primero está la salud, siempre dije que el torneo se jugaría entre agosto y septiembre, hasta ahora el tiempo me está dando la razón, esto con el corazón, esto es con la razón. En la última entrevista que dio el Ministro de Deporte anoche fue muy claro en mencionar esos meses y que de las manos del Ministerio del Deporte pasaría al de Salud, después de las recomendaciones que se hagan allí vuelve a la Dimayor y a la Federación, después al Ministerio del Interior y a los alcaldes, porque ellos tienen la potestad de tomar sus propias decisiones. Lo veo complicado, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y hay que creer en el Presidente de la República, creo que ha hecho las cosa bien, hay que creer en él y en su grupo de científicos, del Ministerio de Salud, Trabajo y Deporte, solo ellos van a decir en qué momento se puede arrancar el fútbol”.



Oscar Ignacio también se mostró partidario de que se mencionen todas las competencias en ese reinicio: “Escuché al Ministro de que las tres ramas deben volver, todo el mundo habla de la Liga como si no existiera el fútbol de la B ni la femenina. El presidente de la Dimayor y el Ministro del Deporte han manifestado que una vez inicie la Liga después lo harían las otras”.



Sobre quién pagará los protocolos, si el Ministro Lucena dijo que hay clubes que no tienen cómo saldar los salarios, el directivo de Cortuluá señaló: “Es muy válido el comentario del Ministro, el presidente de la Dimayor ha dicho que el protocolo lo pagaría la entidad, el presupuesto de la Dimayor para el VAR es de $15.000 millones, tendría que sentarse con los contratistas del VAR y que se suspenda ese tema por esta temporada o por lo que dure la pandemia y ese dinero direccionarlo hacia el protocolo. Incluso le pregunté qué pasaría con equipos como Orsomarso, Cortuluá y me imagino que el Cali, que han venido haciendo sus protocolos internos en el sentido de mejorar las instalaciones del sitio de entrenamiento, las instalaciones del estadio, camerinos. Le entendí que los equipos no nos preocupáramos por eso”.



¿Alguna empresa se ha acercado para ofrecer los servicios de los test’ “Lo primero es que se cayó lo de Canadá, se le dijo al Ministro que ayude a conseguir empresas que puedan ofertar, competir, implementar el protocolo. Al caerse lo de Canadá, creo, no por regionalismo, que en Colombia hay empresas registradas en el Sistemas Nacional de Salud, inscritas en Cámara de Comercio, que tienen la capacidad profesional de brindar ese servicio, a nivel nacional hay más de 50 laboratorios y en el Valle hay varias que podría ofrecerlo a los equipos de la región”.



¿Qué ambiente tiene entre ustedes la reanudación de la competencia? “Aquí no es el corazón, es la razón, y los tiempos no los conocemos. No sabemos si se arranca en agosto, en septiembre, si va arrancar o no. Hay gente que quiere sea en junio, que es casi imposible, se podría diseñar un torneo, pero los tiempos no dan. Para mí, suponiendo que se reanudara en agosto o septiembre debería cancelarse el primer torneo o Liga, abrir las ventanas de contratación en julio, porque mucha gente está liquidando jugadores. Hacer un torneo que termine en diciembre, conservándose los ascensos y descensos, me dicen que estoy loco”.



Negó que sea cierto que algunos dirigentes no quieren que regrese la competencia: “Yo más que nadie quiero que el fútbol arranque, es una mentira que no queremos arrancar, todos queremos fútbol, pero cuando el Gobierno diga, primero la salud cuando esté garantizada la salud del 100% de los jugadores y todos los involucrados en el sector”.



De igual forma, habló el costo de la televisación de los partidos: “Yo no critico a WIN, para mí es la empresa más importante para el fútbol colombiano en los últimos años, el tema es el WIN+ o Premium, nunca fui partidario del WIN Premium por una razón muy sencilla, porque yo prefiero que me vean 6 millones de suscriptores con todas las familias al lado, con todos los restaurantes y hoteles, a que me vean 200.000, el hecho de querer más plata se está tecnificando por tener menor exposición. Allí hubo unas declaraciones desafortunadas de nuestro presidente en muchos temas, de allí salió el hastag, se le ha hecho mucho daño y cada vez que sale un periodista lo vuelven nada en los redes, porque no ha habido aceptación, nadie lo añora, uno quisiera que eso arrancara fuerte, pero hasta ahora no, la pregunta del millón es. Qué va a pasar, yo no puedo comentar sobre la reunión que tuvimos con WIN ayer y la Comisión de Mercadeo, porque es privada, pero se sigue insistiendo en que siga WIN Premium y el WIN básico, ellos son los que saben de televisión pero, en lo personal difiero de ese pensamiento, preferiría que durante esta pandemia le entregaran a la gente del común partidos por televisión abierta, independientemente de los réditos económicos, que sean réditos sociales y un acercamiento del canal con la gente, que se empiece a hacer querer, pero creo que piensan algo distinto”.



Aclaró que es falso que se esté mirando la posibilidad de cancelar el vínculo: “En la vida uno tiene que honrar los contratos, el contrato con WIN está vivo y coleando, es un contrato muy importante, podemos tener diferencias, está vigente y no hay renegociación, no existe la opción de que se pueda tumbar, simplemente vienen ideas que vienen de los jóvenes, es mejorar en muchas cosas”.



Martán hace parte de la oposición y es uno de los que más participa en las reuniones de zoom y reveló la forma en que los señalan los otros clubes: “nos dicen los pensantes, hay otros que nos dicen los argumentadores, los bandidos, los babosos, los opositores… faltan que nos digan los guerrilleros o algo así por el estilo. Para claridad, primero hubo el G8, de la época del Dr. Álvaro Martínez, que generó ideas, pero también muchas divisiones en el fútbol; después nos volvimos el G36 y luego hay un grupo donde estamos e once equipos, a veces 14, no sumamos la mayoría, que es un grupo muy heterogéneo, muy complicado, hay momentos en que uno se quiere retirar del grupo por tanta cosa, se discute, Cortuluá es el más prolijo para presentar documentos a la Dimayor. Cuando hay otro grupo de 22 en el que cuando uno pone un documento nadie dice ni bonito ni feo, ni negro, ni azul, ni rojo, simplemente no hay controversia y yo prefiero no estar en ese grupo, seguramente el día que se tomen decisiones coherentes ojalá sí nos volvamos un grupo G-36, un grupo real”.



Destacó que, contrario a lo que ocurre en otros países, en donde la batuta la llevan los equipos grandes, expresó: “He sido partidario de que la vocería delfútbol la deberían tener Nacional, Medellín, Millonarios, Santa Fe, Junior, América, y deberían ser nuestros guías, decirnos qué camino tomar, pero no …, la verdad que qué tristeza”.



De Fuad Char sostuvo que “él está con nosotros, pero no se identifica con nosotros porque nadie aguanta tanta discusión, también está en el grupo de allá, pero tampoco está con ellos (risas).



Sobre quienes en un momento determinado tengan el perfil para llegar a la presidencia de la Dimayor, señaló que “Juan David Pérez es un buen candidato, hay gente que cree que si no es Vélez entonces sería Carlos Mrio (Zuluaga), pero como algunos creen que él tiene rabia porque no lo eligieron, cuando se candidatice hay que conseguir es mayorías, pero si las mayorías las tiene el Dr. Mejía o el Dr. Pérez, cualquiera, esa es la democracia, para mí, hay que buscar gente de afuera, ejecutivos expertos que sean amigos del Gobierno, del sector privado, que tengan buenas relaciones con los medios, con los hinchas, con todo el mundo, un buen ejecutivo”.



Martán no se despidió si antes tocar otro tema espinoso: “El contrato de televisión internacional es un contrato fallido, se han dado 100 días a partir del 11 de marzo para que nos lleguen los dineros, hay dirigentes que tiene fe en que llegarán, entre ellos los de los equipos de Cali”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces