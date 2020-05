Gobierno respalda a todos los futbolistas y pide respetar contratos

Acolfutpro sostuvo una reunión virtual con el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera y el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en la cual se habló sobre la suspensión de contratos por parte de los clubes, la vuelta a entrenamientos y las situación actual de las futbolistas colombianas con la liga femenina.



Además de los ministros, en la reunión estuvieron presentes futbolistas referentes de los clubes profesionales de la Primera División, Torneo de Ascenso y Liga Femenina.

Después de terminada la reunión que trató la situación laboral de los y las futbolistas en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, Acolfutpro informó a través de un comunicado, los cinco puntos que dejó como conclusión la reunión:



1. Se expuso ante los ministros un completo panorama sobre la actual situación del fútbol en Colombia, en el que se hizo énfasis en que esta industria sigue obteniendo recursos económicos, y que por tal motivo es inaceptable que algunos clubes hayan optado por la suspensión de contratos de trabajo de los futbolistas como lo hicieron Jaguares F.C., Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y como se vislumbra en otros clubes como el Once Caldas.



2. Los ministros no justifican que existiendo recursos se adopten estas determinaciones que incumplen las directrices de protección del empleo del Gobierno Nacional, que no ha autorizado la suspensión de contratos. Por lo tanto se adelantarán todas las opciones legales para garantizar los ingresos de los trabajadores futbolistas en medio de la crisis y se buscará la mediación de Mintrabajo y de Mindeporte para resolver en equidad las situaciones que surjan.



3. Reiteramos ante el ministro del trabajo, como lo habíamos hecho ante el ministro del deporte, nuestra solicitud para que brinde su apoyo a la autorización de los entrenamientos individuales de las/los futbolistas con el fin de comenzar el próximo 25 de mayo la reactivación de la industria del fútbol.".



4. Reiteramos al señor ministro del trabajo que desde el pasado 11 de septiembre se encuentra pendiente la discusión de nuestro pliego de peticiones. Por esta razón solicitamos al Dr. Cabrera que, una vez se supere la emergencia sanitaria, le dé prioridad a esta negociación para garantizar nuestro derecho a la negociación colectiva.



5. Recalcamos la lamentable situación que atraviesan las mujeres futbolistas, quienes a la fecha no tienen opciones para realizar su actividad, por lo que solicitamos la mediación de los ministros para que la liga profesional femenina sea una realidad este año y se garantice así que las futbolistas tengan posibilidades de realizar de manera digna su actividad económica, con contratos y seguridad social.