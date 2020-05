Así respondió Dimayor a las dudas del Gobierno sobre el protocolo

Este jueves se dio a conocer la carta enviada por Dimayor al gobierno nacional para responder las dudas planteadas sobre el protocolo para la reactivación del fútbol colombiano.



La información fue publicada por la periodista Lizeth Torres y allí se evidencian algunas luces sobre cómo funcionará todo el protocolo, los encargados de que esto se cumpla y lo que necesita de parte del Ministerio de Salud.

El médico del club será el responsable de que los jugadores cumplan con los protocolos, pero también deberá haber un oficial de seguridad para vigilar el desarrollo de todo este plan ideado por la Dimayor.



Sobre los cuatro camerinos, la Dimayor señaló que “la mayoría de los escenarios” cuentan con esto y a lo que no lo tienen adecuarán unos camerinos portátiles.



Además, el máximo ente del fútbol colombiano garantiza los recursos necesarios para que se puedan realizar todos los test que se han planteado en el protocolo, aunque señala que hay algunas ciudades que también se han postulado para ser sedes y apoyarán con estas pruebas.

Otro de los aspectos se refiere a los pagos de salud y ARL, por lo que los clubes deberán dar este reporte a la Dimayor todos los meses para poder jugar. Sin embargo, allí no se habla sobre los salarios pendientes a los futbolistas y entrenadores como un requisito para volver a jugar.



Quienes no cumplan con este protocolo (jugadores, técnicos o personal de apoyo) será multado por la Dimayor.



Sin embargo, la Dimayor también solicitó la ayuda del Ministerio de Salud para que establezca una norma que obligue a las ARL a cubrir los gastos de las pruebas rápidas a los futbolistas y que esa misma entidad del estado sirva como intermediario para que a los clubes colombianos no les cobren por el alquiler de los estadios que se utilicen.