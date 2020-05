Picantes dardos de Iván Mejía a Carlos Antonio Vélez y su respuesta

Iván Mejía, periodista colombiano, sigue desatado y ha hablado de todo, incluso de sus colegas. En esta ocasión, el turno fue para Carlos Antonio Vélez, contando su relación y demás con él.

“Hay grandes diferencias. El señor (Carlos Antonio) Vélez es uribista, yo soy antiuribista, él es gobiernista en el fútbol, yo soy antigobiernista en el fútbol. El señor Vélez y yo somos completamente diferentes. Yo he aprendido a respetar que la gente tiene derecho a pensar diferente. Él es así y esas son sus ideas, las respeto pero no las comparto. Mi periodismo es completamente diferente, pero no digo que lo mío es lo bueno y lo de él lo malo. Allá él con sus ideas”, dijo en ‘Colmundo Radio'.



Finalmente, habló de su relación personal con él y confesó es buena. Sin embargo, también mencionó que puede estar molesto por la postura que tiene Mejía sobre la Dimayor.



“Tengo una buena relación personal con él. Creo, porque a raíz de esto de la Dimayor hace como un mes que no recibo un solo mensaje de él. Debe ser que está bravo porque pienso diferente. Si él se molestó por mis opiniones, es problema de él y entiendo que él tiene todo el derecho a ser ‘Tuerquita’ (refiriéndose a Jorge Vélez, presidente de Dimayor", contó.



Por otro lado, Vélez respondió en su programa de ‘Antena 2' y tocó varios temas, desde tendencias políticas hasta su trabajo ‘gobernista', como lo tildó Mejía.



“Por si acaso, yo en el tema del fútbol no soy gobiernista, soy institucionalista. Soy lo que me dé la gana. Defiendo a las instituciones, no me importa quién esté gobernando, me importa la institución. Lo que no soy es alcahuete de los malos dirigentes o que se creen dirigentes, de los que no pagan a los jugadores o les incumplen, de los que firman contratos y después los quieren desconocer, de los que faltan a la palabra empeñada, de los que viven del fútbol y de él no entienden nada, de los que piden equidad y respeto porque los critican pero hacen todo lo posible porque los critiquen todos los días", dijo Vélez.