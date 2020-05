Mejía apunta: 'Vélez ha hecho tan mala gestión que se añora a Perdomo'

Iván Mejía Álvarez es uno de los comentaristas deportivos más polémicos y más respetados del país. Cuando estaba activo en Bogotá su apelativo era ‘el comentarista de la Inmensa Sintonía’ y hoy, luego de un año y cinco meses años de retiro, sigue siendo fuerte en Twitter cada que publica un trino sobre el fútbol colombiano.

Fiel a su costumbre opinar de manera directa y frentera, se refirió a la opción de las ciudades para el retorno del balompié colombiano: “Debe estar primero la salud, primero la gente, no seamos irresponsables. Esto va a arrancar solamente cuando el Gobierno en su sabiduría determine que están dadas las condiciones".



En entrevista con el programa 'El corrillo de Mao' comentó: "No me acabo de imaginar, quiero ver cómo se va a jugar fútbol para no abrazarse después, el fútbol sin el aliento popular, para no marcar de cerca, en los tiros libres, no entiendo qué clase de fútbol vamos a ver, pero si creo que en estas circunstancias va a ser completamente diferente al que veíamos hace dos meses, no me imagino un árbitro rodeado de jugadores, un gol que nadie lo celebre, habrá que adaptarse a las cosas que deben pasar para volver a la normalidad”.



Al mismo tiempo considera que si se cambia de interlocutor será más fácil el regreso del fútbol, ya que ya van más de tres mensajes del Gobierno que evidencian que no quiere que sea Jorge Enrique Vélez, actual presidente de la Dimayor. “hay quemar el fusible -como se hace en las empresas cuando las cosas no están saliendo- de Vélez, ha hecho tan mala gestión que en estos momentos se añora a Jorge Perdomo, imagínese. El señor no ha absolutamente nada más que pasear, viaticar, meter mentiras, aparte de eso su fanfarronería lo ha llevado a enfrentarse al Gobierno. Esa frase de ‘a dónde le mando la factura’ la tienen grabada Duque y Lucena en la cabeza, así como los señores del Gobierno que mandan en este país. Lo sé y lo digo, ya han mandado tres mensajes para que cambien de interlocutor, hay 14 clubes que no lo quieren”.



Caleño de nacimiento, Mejía terminó su bachillerato en Medellín antes de posicionarse en Bogotá, pero luego decidió instalarse en Cartagena, donde está feliz, viviendo frente al mar y a un inmenso campo de golf que camina todos los días. “Fue una de las mejores elecciones que hicimos con mi esposa María Isabel venirnos a vivir acá. Encontré un sitio muy lindo, la tranquilidad, voy para 9 años acá”, sostuvo.



Diferente a lo que esconden muchos comentaristas, el amor a un equipo desde la infancia, Mejía con estilo frentero siempre ha reconocido que es hincha del América de Cali, algo que explicó en el ‘Corrillo de Mao’: “el primer partido de fútbol que vi en mi vida fue a comienzos de 1959, un Millonarios vs América en el Estadio El Campín, ese día perdió América 4-1. A partir de ese día me gusta el América, no lo niego, no lo he negado nunca, en las buenas y en la malas mi corazón será de ‘La Mechita’”.



Reconoce que no recuerda la plantilla de ese año, pero sí el de 1960: “’el ‘Indio’ Montaño, que usaba una camisa de cuadros amarilla y negra, era ídolo en esa época. Israel ‘el Muelón’ Sánchez, Arcángel Britoz, Museñe, Juan Bayro, Juan Manuel Blanco, ‘Charol’ González, ‘Pinta’ González… América fuerte que sale subcampeón detrás de Santa Fe y peleando con Bucaramanga”.



De igual forma, explicó su amor por el golf: “Juego golf es una manera de decir, eso lo hacen Tiger, Mickelson (risas)… yo salgo al campo, que es diferente. Estando en el Noticiero del Mediodía, con un camarógrafo de apellido Gómez un día fuimos a hacer una nota al parque La Florida en Bogotá, él jugaba y me dijo que le pagara a la bola, lo hice dos veces y me gustó. En ese tiempo yo jugaba Squash, pero no podía con las rodillas, el médico me prohibió seguir jugando porque estaba muy gordo y allí me aficioné por el gol, salgo al campo todos los días”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces