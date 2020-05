'La Bundesliga es un referente': Iván Duque y su mirada al regreso

El fútbol en Colombia aún no tiene fecha de regreso, el presidente de Colombia, Iván Duque, dejó clara su posición frente al retorno a competencia. El mandatario aseguró que se mirarán los procesos que se hacen en Europa para poder tomar una correcta decisión en el país.

"Dijimos, evaluémoslo conforme a lo que se va viendo en el mundo, lo de la Bundesliga va a ser importante, un referente; en Italia vemos que están tomando decisiones, pero aparecieron 10 jugadores con coronavirus, tenemos que buscar como tener los mejores protocolos, mirar los referentes, las directrices de la Fifa y Conmebol y ser reactivos, buscar esquema donde con el mayor control posible podamos retornar a puerta cerrada, pero darle a la ciudadanía la posibilidad de disfrutarlo a través de los medios, pero esto solo lo haremos de conformidad con las directrices de salud", afirmó el presiente en una entrevista concedida a Mi Oriente.

Además, Duque agregó que antes de cualquier decisión, se debe priorizar la salud de los protagonistas, y todo se hará bajo los protocolos de sanidad: "Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y mirando las experiencias de otros países. El ministro del deporte, Ernesto Lucena, ha venidos hablando con los clubes y con Conmebol. Yo le pedí que mirara muy bien la experiencia de la Bundesliga y que miráramos cómo iban los protocolos con LaLiga en España. También, en el Reino Unido y en América Latina. La idea es buscar una solución, pero protegiendo la vida de los jugadores".



Para finalizar, el mandatario colombiano aseguró que es un aficionado más del fútbol, pero sabe de los riesgos que pueden existir en un deporte de alto contacto: "Yo dije hace unas semanas que no me iba a poner a especular y a hablar de lo que no sé. Yo soy futbolero a morir. Diría que soy el presidente más futbolero que ha tenido Colombia, porque lo llevo en las venas. Yo le dije al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que el tema del deporte es muy importante, pero que tocaba tener cuidado porque en el caso del fútbol es un deporte de mucho contacto".