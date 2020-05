Mensaje a Millonarios y supuesta rescisión de contrato: habló Riascos

El delantero exMillonarios y Vasco da Gama, Duvier Riascos, habló con el Vbar de Caracol Radio, sobre los rumores que hay a cerca de la rescisión de contrato por parte de su actual equipo Always Ready de Bolivia. Además, envió un mensaje a Millonarios, afirmando que no debió salir tan rápido de la institución.

"Con el club está todo bien, solo fue un malentendido. Les expliqué que yo me entreno como un profesional siempre. Estar en Zoom o no, no es un inconveniente", aseguró Riascos, quien desmintió el rumor que aseguraba que el club, Always Ready había rescindido su contrato.

Riascos no dejó pasar el actual tema de salubridad que agobia a la mayoría de países en el mundo, reconociendo el anhelo que tiene por viajar a Colombia en medio de la crisis: "Hemos estado tratando de que nos puedan repatriar en un vuelo humanitario...Esta semana salió un itinerario y Bolivia no aparece. A uno le dan ganas de llorar, desmotiva mucho".

Por último, el delantero colombiano recordó su pasado en Millonarios, reconociendo que no debió irse tan pronto del conjunto embajador: "Me arrepiento de haberme ido de Millonarios. Fue un lugar donde me brindaron mucho cariño...Con el mayor de los gustos volvería"