'Me traicionó y me dolió': dura confesión de exjugador sobre Montero

El presente que vive el guardameta del Deportes Tolima y de la Selección Colombia es esperanzador. Luego de sus buenas actuaciones, en los últimos días, Álvaro Montero ha sido vinculado con su paso al fútbol europeo, específicamente al Besiktas de Turquía, equipo que estaría dispuesto en fichar al arquero colombiano para la próxima temporada.

En medio de las buenas noticias para Montero, una de las personas que más influyó en los inicios deportivos del guajiro fue el exfutbolista León Darío Muñoz, quien en entrevista con el Gol Caracol, reveló detalles de su relación con el futbolista, haciendo énfasis en una 'traición' ´por parte de él.

“Yo le ayudé por siete años de mi vida y él siguió con otra persona. Era como un hijo para mí, le ayudamos en todo lo que quiso; pero uno nunca puede obligar a la gente a que le regale su lealtad, ni que le regale nada. Me traicionó y claro que me dolió porque yo fui el que lo llevo a Nacional, Millonarios, Brasil y Argentina. Le ayudé desde que era un niño, pero bueno son las decisiones que cada quién toma", afirmó el exfutbolista de Atlético Nacional.

Muñóz, siguió recordando los inicios de Montero, asegurando en pocas palabras que en un principio él era quien representaba al hoy jugador del Deportes Tolima: "Yo lo ayudaba en todo. Lo conocí a través de un contacto que tenemos en la Costa y que en ocasiones nos mandaba algunos talentos. Entonces Álvaro llegó y lo acogimos bien, le dimos todo lo que necesitaba. Fueron siete años de estar a disposición de lo que quisiera. Ya después tomó la decisión de irse para el Tolima y se olvidó de todo lo que había hecho por él, pero bueno; cada uno con sus cosas".

Para finalizar, León Darío Muñoz, afirmó que Montero olvidó sus inicios y que no esperaba esa actitud de parte de él: "Cuando él decidió seguir su carrera solo, fue muy duro para mí porque uno no espera eso de una persona que se quedó por mucho tiempo en mi casa, conoció a mis hijos, mi esposa y toda mi familia...Duele, pero simplemente puedo decir que son decisiones de cada uno. Yo esperaba continuar contando con esa amistad, pero no se pudo. Álvaro se olvidó de sus inicios, ya que sea lo mejor para él”.



En el momento, Muñoz se encuentra alejado del fútbol, el suceso con Álvaro Montero no lo motivó a seguir involucrándose con la representación denjugadores, su presente está vinculado con la ingeniería civil y espera que en un futuro no se tope con jugadores que tengan la lealtad que Montero no demostró.