Increíble... Always Ready rescindió contrato de Riascos tras dos meses

Como si la situación actual no fuera los suficientemente delicada, Duvier Riascos se ha ganado un problema adicional en su carrera. El Always Ready de Bolivia, club al que llegó a finales de marzo, rescindió su contrato por incumplimiento.



Ahora no solo deberá buscar la forma de regresar a Colombia, situación que también vive el ex-Santa Fe Luis Carlos Arias, sino que también necesita buscar equipo en medio de un periodo donde prevalece la abundancia de escasez.

Según aseguró el presidente Fernando Costa, el colombiano “no acudió a un solo entrenamiento por videoconferencia, alegando que quería que primero se le presente como nuevo refuerzo de manera ‘formal y personal’”.



En dicho sentido se le rescindió el contrato debido a que “no ha cumplido en lo más mínimo” y por afirmar en los medios que fue una "mala decisión" haber llegado a Bolivia, acusando incumplimientos de los dirigentes.



Incluso hace pocos días manifestó que quería devolverse al país porque, supuestamente, debía pasar la cuarentena en un hotel. Motivo por el que Costa lo desmintió al decir que se ha cubierto su estadía y alimentación en un hotel “cinco estrellas”. E incluso tanto él como el cuerpo técnico afirman tener pruebas del incumplimiento del atacante.