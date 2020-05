Indirectas que envió Messi al entrenador sobre el nivel en Barcelona

Lionel Messi habló de todo: del regreso a las canchas, de su actualidad y le mandó algunas indirectas a su entrenador en Barcelona; Quique Setién.



El argentino mencionó y tocó el tema de la Champions League, teniendo en cuenta que el técnico azulgrana había dicho que podía ganar el torneo.

“Puede que este parón nos acabe beneficiando. Quizás Setién ​lo entendió mal o se lo explicaron mal, no podemos ganar la Champions jugando como antes del parón. Cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años", dijo en ‘Mundo Deportivo'.



Finalmente, habló sobre los regresos: “el riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado. Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo. Volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada”.