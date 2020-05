Arias quiere fútbol: 'A mí me gusta bajar un poquito del pedestal'

La presentación de un protocolo de bioseguridad que pueda cumplirse a cabalidad, ha sido uno de los factores que tiene frenado el reinicio del fútbol colombiano por parte del Gobierno nacional.



En medio de la incertidumbre que genera el avance del covid-19 y cuando se escuchan opiniones en pro y en contra de ese regreso, el técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias sorprendió con varias respuestas en las que pide poner a los miembros de este gremio a la altura de la mayoría, que también trabaja por el sustento de sus familias.

Con su estilo directo expresó que no ve nada claro en el regreso de la competencia, pero se debe empezar: “Un camino incierto, que nadie conoce, pero que en cualquier momento hay que dar un primer paso, voy a decir una cosa que capaz que es polémica: no creo que la vida nuestra, de los futbolistas o de los entrenadores tenga más valor que la de los que están yendo a atender en los hospitales o los que salen a recoger las basuras, o los que tienen salir obligadamente a buscar su dinero diariamente porque si no su familia no come. Entonces, no digo que no extrememos los cuidados, seguramente vamos a ser los más cuidados, toda esa gente que te nombré no va a tener los cuidados que tenemos los futbolistas y nosotros somos personas que estamos bajo un lente o una luz y que nos hace privilegiados”.

El entrenador uruguayo agregó que “cuando escucho las voces de alerta, ¿qué les va a pasar a los jugadores de fútbol? Señores, que les va a pasar a quienes están saliendo día a día a trabajar, que le va a pasar a quiénes van a un hospital a atender a otros y están realmente enfermos, qué les va a pasar a quiénes no saben si mañana su familia tiene que comer, esos sí son gente que nos debería preocupar más que la franja en la cual estamos los futbolistas y los entrenadores. Digo algo que seguramente va a dar opiniones adversas, pero digo mi opinión. El jugador de fútbol está en una edad, un cuidado y en una salud física que este tipo de enfermedad seguramente la va a sobrellevar si se contagiara. El problema está para quienes mencioné anteriormente, que no tienen los cuidados, un doctor al lado todos los días y que tienen que salir a trabajar. No creo que la vida de nosotros valga más que la de esa gente; entonces, el mundo tiene que echar al andar y el fútbol tiene que echar a andar”.

Sobre las condiciones de salubridad que exige el Gobierno, Arias fue certero y agregó que “los protocolos seguramente son los mejores para las circunstancias, porque han sido muy estudiados y muy cuidadosamente elaborados también en copia a otros países que ya los están haciendo, no creo que otra actividad tenga tantos protocolos como los que nosotros estamos cuidando, son tan importantes las otras actividades como la nuestra. A mí me gusta bajar un poquito del pedestal donde estamos y realmente enfocarnos en una realidad, en el fútbol somos privilegiados, primero porque somos muy bien pagos, segundo porque somos muy bien cuidados, todos los protocolos son seguramente más minuciosos que cualquier actividad de cualquier humano en la tierra, espero que esto sea suficientemente claro”.

En cuanto a si seguir o, al contrario, dejar hasta allí el actual certamen, dijo que “a mí sinceramente me agradaría finalizar este campeonato, y es la opinión que les di a mis dirigentes, finalizarlo, y de acuerdo al tiempo que quede después se verá el otro formato, me parece que sería un poco injusto para el torneo y para los que se ha hecho en el campeonato dejarlo inconcluso y empezar algo bueno; pero seguramente habrá personas que saben mucho más que yo en esto, que tienen mucho más conocimiento que yo de lo que puede y no hacer con el campeonato, solo soy un entrenador y de acuerdo con lo que se decida trataré de entrenar a mi equipo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces