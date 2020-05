‘Lo poco que tenemos, lo administramos bien’: gerente deportivo de DIM

Deportivo Independiente Medellín es uno de los equipos del fútbol colombiano que no pasa un buen momento económico. La pandemia y la suspensión de la Liga, obligó a que el conjunto rojo haya tomado medidas como el teletrabajo, ajustes salariales con jugadores y aceptar que el cuerpo técnico y dos jugadores extranjeros regresen a su país para seguir con los cuidados de esta cuarentena.

En diálogo con los medios de comunicación, el gerente deportivo del equipo Juan Bernardo Valencia, habló sobre estos temas y otros que se deben definir en los próximos días. “Somos una institución que está al día con cada uno de los integrantes, jugadores, personal administrativo y en general. Esa ha sido una de nuestras prioridades en esta pandemia, la salud y el bienestar de la institución”, indicó.

Sobre el vuelo humanitario donde viajó Adrián Arregui para Argentina y Carlos Monges junto a Aldo Bobadilla y su cuerpo técnico a Paraguay, ‘Cunda’ explicó que “eso se venía gestionando desde hace varias semanas con ellos y sus embajadas, querían estar con sus familias, nos consultaron y nosotros aceptamos su solicitud y hasta esta semana pudieron encontrar estos vuelos humanitarios para que viajaran. Este viernes llegó Adrián Arregui a Argentina y Carlos Monges junto con Aldo Bobadilla y su cuerpo técnico a Paraguay”.



En cuanto a las renovaciones de Hernán Pertuz, Esteban Ruiz y Juan Fernando Caicedo, quienes cumplen contrato a mitad de año, Valencia comentó que “Hernán Pertuz, Esteban Ruiz y Juan Fernando Caicedo, quienes se les vence el 30 de junio y 15 de julio respectivamente, en los próximos días vamos a tener una reunión con el comité deportivo y el cuerpo técnico para tomar los casos de estos jugadores y saber un poco más, cuándo se reanuda el campeonato. De los jugadores que tienen que volver, está Juan Camilo Saíz, quien hasta el momento no nos ha dicho nada el equipo donde está (Cerro Porteño de Paraguay) porque no saben cuándo se reanuda allá el campeonato”.



Juan Bernardo habló sobre la relación entre el Gobierno Nacional y la Dimayor para un reinicio del campeonato y destacó a Medellín como una de las posibles sedes para que se dispute la Liga. “Lo de la Dimayor con el Gobierno es un ‘tira y afloje’ que nos ha tocado reflexionar sobre los egos que hay hoy en día y en que todos nos tenemos que poner la camiseta del fútbol colombiano, si es que queremos salir adelante y reestructurarlo. Debemos humanizarnos y tener garantías para todos, no solo para los jugadores”.



Además, “nuestra ciudad es un ejemplo para el país, pero antes que reanudar el campeonato, debemos pensar primero en la salud, en Independiente Medellín tomamos esas pautas y estamos evaluando los protocolos para que reinicie la competencia. Esta semana la Conmebol nos mandó otros lineamientos que debemos cumplir cuando regrese la Copa Libertadores, que todavía no tiene fecha”.



Sobre la parte financiera y cómo se va a poder desarrollar para los próximos meses, ‘Cunda’ precisó que “nosotros venimos con una administración con mucho tacto y cautela, buscando los pro y contra en el día a día con el tema financiero. No podemos asegurar que estamos listos para septiembre, todo es incierto y estamos muy golpeados económicamente. Con lo poco que tenemos, lo administramos bien para darle alivio a los empleados de nuestra institución”.



Finalmente, abordó el tema del fútbol femenino y un nuevo acuerdo con el club Formas Íntimas, aunque este depende de cuándo regresen las competencias y si habrá el certamen de las damas. “Con el equipo femenino, ya teníamos casi listo el acuerdo con Formas Íntimas y la pandemia nos



lo puso en ‘stand by’. No solo queremos que esté el equipo femenino, sino hacer dos categorías inferiores que jueguen en la Liga Antioqueña de Fútbol. Estamos esperando que la Dimayor nos de ‘luz verde’ de cuándo comienza o si se va a realizar el campeonato femenino. Para ponernos en marcha, pero nosotros estamos firmes con Formas Íntimas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8