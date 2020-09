Lo bueno, malo, feo y más del regreso del fútbol y la fecha 9 de Liga

Regresó en forma la Liga Betplay y el FPC. Y sí que volvió como era su costumbre: polémicas, golazos, peleas y más. A falta de un partido que se jugará este martes entre Cúcuta y Cali (último de la fecha 9) y el aplazado de Tolima vs. Nacional, Pasto duerme como el líder solitario de la tabla de posiciones.



Así las cosas, en FUTBOLRED volvemos a nuestro primordial 'Bueno, malo y feo' para que usted conozca en detalle todo lo que pasó el fin de semana en la jornada 9 del FPC.

Lo bueno:

Y lo principalmente es que volvió el fútbol. Volvió la Liga del país y se pudo disputar sin problemas (menos un partido con polémica) en las ciudades del país.



Deportivo Pasto. El cuadro volcánico ganó por 2-0 sobre Jaguares y se ubicó de líder en la tabla de posiciones. De nuevo, ratificando buenas jornadas de antes, Pasto muestra un buen fútbol.

Santa Fe. El club rojo lleva 6 partidos sin conocer la derrota y ganó como visitante por 1-2 sobre Pereira. El cuadro cardenal llega motivado a un duro clásico capitalino de la próxima jornada.

América. Aunque no fue el mejor partido, se hizo lo esperado. El cuadro escarlata ganó en su casa por 2-1 y sumó tres puntos vitales para meterse en la pelea.

Junior. Igual que América, ganó pero no brilló. Al último minuto logró el 2-1 sobre Rionegro Águilas y, en este lado, también entra en lo bueno que Michael Rangel tuvo su primer partido con Junior tras el regreso.

Once Caldas. Tuvo su partido soñado y goleó por 1-3 a Millonarios en Bogotá. Ahora la gran preocupación será cómo usar a Dayro Moreno en ataque tras el gran momento de Roberto Ovelar.

El VAR. Falta que esté en Tolima-Nacional, pero funcionó de manera correcta en Millonarios vs. Once Caldas y validó dos goles legítimos que se habían tomado como fuera de lugar inexistente.

Lo malo:

Millonarios. El club azul fue el que más mal se vio y perdió de local por 1-3. Más allá de la derrota, el juego del conjunto embajador dejó mucho por desear y hay que trabajar fuerte para sumar lo restante y buscar un cupo a los 8. Está de 16 con 7 puntos.

Los que recién ascendieron. Aunque este año no hay descensos, igualmente se sigue sumando para el siguiente y Boyacá Chicó y Pereira no levantan cabeza: ambos perdieron con capitalinos. Chicó recibió 4-0 con La Equidad, mientras que Pereira fue 1-2 contra Santa Fe.



Medellín sigue ratificando su pésimo momento. Llegaba de una dolorosa derrota en Copa Libertadores y ahora perdió en los últimos minutos por 1-0 contra Alianza Petrolera. No hay una idea de juego.

Patriotas perdió de local por 0-1 contra Envigado y sigue siendo el último de la tabla. Los de Tunja ni luchan por salir de esta posición y nada que mejoran en fútbol.



El arbitraje. En varios partidos no hubo buen arbitraje y hubo polémicas. En Junior, en Santa Fe, en Millonarios (que salvó el VAR)... Mucho por mejorar en esta parte.

Lo feo:

La novela y polémica de Tolima y Nacional. El juego estaba para disputarse el viernes y los problemas de comunicación desde el inicio tenían en duda el partido, que se aplazó horas antes de iniciarse y no desde que se confirmaron los casos de covid-19. Actualmente, según explicó Dimayor, el club tiene 13 contagios. Terminó la novela, pero sí se vio mal el manejo del protocolo y de la información. Asimismo, Nacional estalló por todo este escándalo.

El codazo de Stalin Motta en La Equidad vs. Chicó. El capitán saltó mal y golpeó a su rival Jhon González. Sin embargo, el juez actuó bien y lo expulsó del partido con roja directa.

Lo polémico:

Hubo varias polémicas. Una de ellas fue en el partido de Santa Fe vs. Pereira. El primer gol del cuadro rojo hay una obstrucción en el área por parte de Andrés Pérez. El volante se olvida del balón y va directo al jugador. Pudo ser falta y se invalidaba el gol, pero se siguió jugando.

El polémico penal en Junior vs. Rionegro. 93 minutos jugados y el empate se mantenía por 1-1. Miguel Borja recibe un balón filtrado y se tira antes de que Carlos Bejarano lo toque dentro del área. De allí llegó el gol por penal y 2-1 para los tiburones.

Lo colorido:

En la mayoría de los partidos, las graderías tenían el color de sus hinchas. Los aficionados dejaron sus banderas y buscaron así apoyar a su equipo desde la distancia. Ahora, los que se llevaron el premio mayor, fueron los hinchas de Santa Fe. El mítico 'Fa Fa Fa' del claxón que suena en oriental: ¡llegó hasta Pereira y sonó desde las afueras del estadio!