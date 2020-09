¿Millonarios tiene solución? Razones por las que perdió con el Once

Millonarios perdió este sábado en casa frente al Once Caldas y los fantasmas del pasado vuelven a rondar. Y es que después del empate logrado en Cali el fin de semana pasado, todo parecía indicar que Alberto Gamero había encontrado el equipo, esquema y funcionamiento indicado, pero en Bogotá se vio poco.



El azul no pudo reponerse a los goles de un equipo sumamente efectivo y ordenado, pecó en las individualidades, careció de ideas y al final la derrota fue inevitable. Acá algunos aspectos por mejorar:

- Definición: Tal cual ocurrió en Palmaseca, Millonarios genera bastante pero no concreta. Necesita hasta cinco opciones para meter una y ese aspecto debe seguir trabajándose. El ‘Chicho’ y Del Valle tienen el arco cerrado (hasta ahora) y en el banco la opción B es el juvenil Abadía. Gamero deberá encontrarle la vuelta rápidamente.

​

- Ideas de juego: Este sábado se notó bastante la ausencia de Mackalister Silva, no solo por lo que puede generar individualemente sino también su capacidad para ser el socio de Duqe, Pereira, Godoy... Faltó esa pieza que hace funcionar y mejorar a las demás.

​

​- Defensa: Los fantasmas del pasado. Breiner Paz tuvo que reemplazar a Vargas en la zaga central y no cumplió con las expectativas. Aquella solidez mostrada frente al Deportivo Cali, frente al Once Caldas no fue más que un recuerdo. Si bien la solución a grandes rasgos es el regreso del costarricense, el problema de fondo radica en que no hay variantes de primera mano y que generen total confianza.

​

- Cambios: Alberto Gamero fue sumamente lento con los cambios. Tanto así que el primero fue Rengifo por Salazar a los 58 minutos y a los 80 el mismo Rengifo salió sustituido por Abadía. Prácticamente hubo un lapso de 22 minutos en los que Millonarios no tuvo reacción.