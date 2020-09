Millonarios sigue de capa caída: dura derrota en Bogotá frente al Once

En el complemento de la jornada sabatina del FPC, Millonarios perdió frente al Once Caldas en El Campín y complicó aún más sus posibilidades para clasificar a los ocho.



Las anotaciones del partido fueron obra de Juan Camilo Salazar para los embajadores, mientras que Roberto Ovelar, Elvis Mosquera y Andrés Felipe Correa dijeron presente en la visita.



Apenas comenzó el partido, el conjunto embajador impuso condiciones. A los ocho minutos, un balón profundo desde la zaga defensiva fue peinado por el ‘Chicho’ Arango y terminó en los pies de Juan Camilo Salazar. El extremo eludió al guardameta, asistió a Juan Carlos Pereira que erró en la definición y el rebote cayó nuevamente en Salazar para poner el 1-0 parcial.



Millonarios apeló a la pelota quieta para inquietar. Justamente Salazar, en varias acciones que parecían entrenadas durante la semana, envió todos los centros al primer palo buscando algún roce de Paz, De los Santos o defensores rivales.



La siguiente clara de los locales llegó sobre los 27, Felipe Banguero ganó en velocidad por banda izquierda y levantó un centro que impactó Arango, pero el balón se fue apenas desviado. El juez central anuló la acción por falta del ‘10’ embajador e incluso lo amonestó.



Siete minutos después, Once Caldas agredió con su primera opción. Matías de Los Santos despejó en corto un centro de costado, el rebote lo capturó Roberto Olevar y con pierna izquierda la clavó en el ángulo. Nada que hacer para Vargas.



Inmediatamente después, Juan David Rodríguez filtró un espectacular pase entre líneas y Elvis Mosquera definió ante la salida de Vargas. El juez de línea anuló la acción, pero el VAR revisó y convalidó el gol porque Breiner Paz habilitó al rival. Dos opciones, dos goles para el equipo de Manizales.

La segunda parte inició con otro gol visitante. Juan David Rodríguez se encargó de un cobro desde la izquierda, Paz la peinó y el ‘Pecoso’ Correa terminó punteando la bola para marcar el 4-2. Nuevamente la acción fue anulada por fuera de lugar y el VAR demostró que todo fue lícito.



Apelando al amor propio, Millonarios buscó de todas las formas: Arango, Del Valle, Pereira y Godoy probaron al golero Ortíz, pero ninguno con suerte.



Al final, Once Caldas se quedaría con los tres puntos, apelando al juego directo y la eficacia en los ataques. Millonarios sigue sin levantar, motivo por el que la clasificación a los ocho pende de un hilo.



Síntesis

Millonarios 1-3 Once Caldas



Millonarios: Christian Vargas (5); Elvis Perlaza (5), Breiner Paz (3), Matías de Los Santos (4), Felipe Banguero (4); Jhon Duque (6), Juan Carlos Pereira (6), Juan Camilo Salazar (6), Diego Godoy (5); Cristian Arango (5), Ayron del Valle (5).

Cambios: Jorge Rengifo (12 ST) por Salazar, Eliser Quiñones y Diego Abadía (35 ST) por Rengifo (SC) y Godoy.

D.T.: Alberto Gamero.



Once Caldas: Gerardo Ortíz (6); Elvis Mosquera (7), Luis Payares (6), Andrés Correa (7), Carlos Pájaro (6); Robert Mejía (6), Sebastián Hernández (7), Marcelino Carreazo (6), Pablo Rojas (5), Juan David Rodríguez (7); Roberto Ovelar (8).

Cambios: Jhony Galli y Alejandro García (33 ST) por Carreazo y Mejía, Mender García por Ovelar (42 ST), Jown Cardona por Rojas (45 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: Juan Camilo Salazar (8 PT) para Millonarios. Roberto Ovelar (34 PT), Elvis Mosquera (38 PT), Andrés Felipe Correa (2 ST) para Once Caldas.



Amonestados: Cristian Arango (27 PT), Jhon Duque (33 PT), Alberto Gamero (37 ST) en Millonarios. Andrés Correa (22 PT), Robert Mejía (5 ST), Luis Payares (8 ST) en Once Caldas.



Expulsados: Ninguno.



Figura: Roberto Ovelar (8).



Árbitro: Carlos Betancur.



Partido: Bueno.



Estadio: El Campín.



Asistencia: 0 espectadores.